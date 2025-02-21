任達華偕鄧麗欣出席新片《紅豆》慈善首映 朱鑑然Amy Lo昔日情侶難得同場

《紅豆》的男主角任達華在慈善首映禮上，頒發紀念品予是晚慈善首映禮的贊助單位，導演鄒穎在活動上分享說：「戲中女主角最後決定做傳統糖水，對香港不離不棄，展現打不死的香港精神，女主角其實係真人真事，參考藍本成為父女情劇本。」飾演潮汕父親的任達華笑言：「我在戲中煮紅豆沙，好像斯文，但內心其實不斯文，日日都在罵女兒，作為男人應該每日頂住屋企，我角色淨係識煮紅豆沙，只活在自己生活中，別要學他，學我本人就好了。」龔慈恩替華哥說好話：「其實華哥角色很暖男，只是將事情放在心內。」鄧麗欣分享：「老豆（華哥）對我好嚴，不會讓我入廚房，認為女仔唔準學，不會傳授給我。」朱鑑然對其角色大賣關子：「我角色提醒Stephy曾經追求及嚮往的事情。」而Amy Lo在戲中飾演Stephy閨蜜，她說：「我同Stephy是好朋友，戲中交流對像主要就是他。」