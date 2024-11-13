熱門搜尋:
美國減息 破地獄 特朗普 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-11-13 12:50:39

任達華琦琦愛女出席巴黎名媛舞會 19歲任晴佳率先試裝專揀鮮艷禮服

分享：
任達華與琦琦愛女任晴佳，月底將出席巴黎名媛舞會。

任達華與琦琦愛女任晴佳，月底將出席巴黎名媛舞會。

adblk5

一年一度的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）是最受矚目的頂級年度社交盛會，今年盛會定於1130日在巴黎舉行，每年能夠參與此傳統舞會的名媛均讓人期待。

今年，任達華與琦琦愛女任晴佳（Ella）獲邀將出席此盛會，早前Ella親身到巴黎預先為舞會試裝，穿上Giambattista Valli高級訂造服，每件都是鮮艷亮麗，而琦琦一直陪在身邊，琦琦笑言：「我完全冇畀意見，一切由個女自己決定，佢鍾意啲鮮色禮服，因為無論係佢自己還是睇到嘅人，都會覺得特別開心，Ella希望個個人都生活得開心。」

adblk6

現年只得19歲的Ella，是父母的掌上明珠，天生遺傳父母的優良基因，甜美的臉蛋與逆天身材，不僅擁有178cm身高與42吋長腿，Ella更是一名學霸，正在海外修讀大學二年級。原來早在6年前，Ella已被邀請到巴黎名媛舞會，不過當時年紀還小，希望專心讀書，至今年終被他們的誠意打動出席，琦琦說：「係呀，當時可能大家見佢咁高，以為佢已經好大個，但其實當時只得1415歲，要專心讀書考大學，所以未有參加。今年參加，我哋同Ella都覺得可以見識吓、開吓眼界，可以學到好多嘢，世界各地嘅人都有被選出席，可以學到唔到地方嘅文化，同時都學到禮儀，小朋友應該係咁樣，要向住學習嘅態度去嘗試每一件事。」

任晴佳早前親身到巴黎預先為舞會試裝。 任晴佳早前親身到巴黎預先為舞會試裝。 任晴佳對鮮色禮服情有獨鍾。 任晴佳對鮮色禮服情有獨鍾。 19歲任晴佳率先試裝專揀鮮艷禮服。