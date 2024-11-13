任達華琦琦愛女出席巴黎名媛舞會 19歲任晴佳率先試裝專揀鮮艷禮服

一年一度的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）是最受矚目的頂級年度社交盛會，今年盛會定於11月30日在巴黎舉行，每年能夠參與此傳統舞會的名媛均讓人期待。

今年，任達華與琦琦愛女任晴佳（Ella）獲邀將出席此盛會，早前Ella親身到巴黎預先為舞會試裝，穿上Giambattista Valli高級訂造服，每件都是鮮艷亮麗，而琦琦一直陪在身邊，琦琦笑言：「我完全冇畀意見，一切由個女自己決定，佢鍾意啲鮮色禮服，因為無論係佢自己還是睇到嘅人，都會覺得特別開心，Ella希望個個人都生活得開心。」