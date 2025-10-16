任達華11點之後創作靈感多？獲琦琦囡囡送studio畫畫

任達華與香港時裝設計師聯乘合作的展覽會《炫目．任達華》，今日在中環大館開幕，亦是華哥首次將他的畫作與時裝及飾品融入，向公眾展示其跨媒介藝術實驗成果。無論是畫作、服飾及地毯等，都驚為天人。華哥在辭詞時更罕有出動貓紙，表示不想說錯一些創作方面的詞語。除了琦琦到場支持外，還有久未露面的林熙蕾、邵美琪、俞琤、設計陳幼堅、黃宏達等均有現身。

花9個月去準備 任達華表示很開心見到不同界別的朋友來支持，同時亦很高興可以跟不同設計師合作。他笑謂自己出生的年代，色彩很迷人，加上60年代是黑白電視機，予人像水墨畫，之後再出現彩色電視機，為大家帶來彩色世界，因此自己的畫作有不少是眼睛，喻意看到不同顏色的世界。 問到他的創作靈感是否在11點之後最豐富，他代言人上身笑謂「11點後食兩粒、兩粒，之後再創作、創作！」令在旁的琦琦笑過不停。華哥透露今次聯乘合作共花了9個月時間，其中一張大地毯就花了4個多月時間去製作。他表示今次展覽會除了看到他的跨媒體作品外，也有些水墨畫、油畫等作品。 任達華藝術展搶先睇︰

仍鍾意演戲 談到不少人看過他的作品大讚之餘，更會扑搥購入，華哥說︰「有幾幅好受歡迎！我覺得如果可以賣到出去，我先至有機會、動力再去創作另一樣嘢。」問到華哥是否被演戲耽誤的藝術家，他即否認說︰「唔係呀！我鍾意拍戲！我一拍戲就搵到好多唔同顏色，平日生活會留意好多細節，俾我創作更大嘅作品。」 琦琦支持老公創作 琦琦稱華哥在疫情期間比較多時間創作，因為每次隔離的時候便畫畫，當時收到他不少的畫作，大讚老公是一個充滿正能量的畫家。她說︰「我老公真係好正能，無論係咩環境入面，一個人隔離咁lonely，佢都用好多顏色去豐富自己生活，都係我值得學習地方。」她又稱自己及女兒都不時收到華哥的愛心畫作，華哥就表示世界充滿生命力，只要坐低諗一諗，便會發現世界是很多色彩及完美。他坦言自己一直懷住饑餓的心情去面對角色、對家人，令自己一直有進步空間。

囡囡係靈感之源 琦琦亦提到為支持華哥可以專心創作，與囡囡一齊送了一個studio給他，「我哋屋企有間房俾佢畫畫，係全白色，但就好多一點點黑色，既然咁鍾意畫畫，係應該要有自己嘅studio，所以同個女夾份送咗個studio，入面有好多囡囡嘅相，可能睇住個女啲相，令佢靈感更好啲。」她稱studio約大一千六百呎，樓底很高，因為希望他成為偉大的畫家。