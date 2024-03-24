任「地球一小時」活動大使 Do姐 嘉豪分享環保小秘訣

Do姐自認是環保之人：「可以唔用膠樽就唔用膠樽，自己帶水樽，仲有早睡早起都慳咗電，冬天唔開咁多暖氣，夏天就先開一轉冷氣，之後熄咗佢，但熱得滯先再開風扇，食嘢就唔會食紅肉，多食蔬菜同生果。」嘉豪亦言雖未至撥扇降溫，但跟嘟嘟一樣為環保出力，況且體質怕凍多過熱，所以會用水樽飲暖水。 開show為Do姐改rundown 嘉豪亦鼓勵大家多與大自然接觸：「在煩囂的都市裡都能發掘大自然的美麗，大家可以多到郊外，親身感受本地生態系統的美麗。」熄燈後，大會更安排了英華小學合唱團為大家表演，為活動畫上完美句號。 嘉豪將於4月中舉行兩場紅館演唱會，這位「華納舞王」已積極排練，Do姐雖然想睇，但因為早眠所以婉拒現身睇騷，嘉豪就話會諗諗為Do姐改rundown，提早跳番part舞。

WWF董事委員主席白丹尼(Dan Bradshaw)致歡迎辭時表示：「今年是香港連續第16年舉辦『地球一小時』。過去的16年裡，氣候變化和環境退化使地球面臨不斷升級的挑戰。每年的熄燈活動意義重大，提醒公眾集體行動的重要性。我們必須延續『地球一小時』精神，積極減少碳排放，邁向可持續發展的未來。」 香港天文台助理台長宋文娟亦現身支持活動，並在典禮上致辭：「世界氣象組織剛發表的報告指出，2023年是全球有記錄以來最熱的一年，香港近年都屢受極端天氣影響，2023年6月至8月香港亦經歷了一個有記錄以來最炎熱的夏季。而2023年9月7日至8日的驚人暴雨亦為香港帶來破紀錄的雨量。極端天氣越趨頻繁及嚴重。希望大家可以更關注氣候變化的影響，身體力行愛護地球，通過改變生活模式節能減排及減少碳足跡。 」