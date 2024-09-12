企業強人｜張曦雯認愛做女強人 譚俊彥讚無綫落重本拍

譚俊彥與張曦雯有大膽床戲，但二人認為今次劇集好看在觀眾將會更了解到物流業的運作。(娛樂組攝)

由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衛等主演的《企業強人》將於下周一(16日)播出。劇集主軸是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供。昨日(12日)一眾演員在將軍澳酒店舉行記招為劇集宣傳。監製羅永賢同編劇黃偉強在會上提到構思時，心中已經有人選，並按著他們的特性去描寫。

陳豪、譚俊彥、張曦雯在劇中的關係很微妙，陳豪與張曦雯是離婚夫妻，同時也是行業上的競爭對手，張曦雯更與譚俊彥發生關係。譚俊彥受訪時稱經過一夜纏綿之後，才發現張曦雯是他上司陳豪的前妻，笑謂4個角色的關係亂晒籠，但將會非常好看。