企業強人｜張曦雯認愛做女強人 譚俊彥讚無綫落重本拍

由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衛等主演的《企業強人》將於下周一(16日)播出。劇集主軸是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供。昨日(12日)一眾演員在將軍澳酒店舉行記招為劇集宣傳。監製羅永賢同編劇黃偉強在會上提到構思時，心中已經有人選，並按著他們的特性去描寫。
陳豪、譚俊彥、張曦雯在劇中的關係很微妙，陳豪與張曦雯是離婚夫妻，同時也是行業上的競爭對手，張曦雯更與譚俊彥發生關係。譚俊彥受訪時稱經過一夜纏綿之後，才發現張曦雯是他上司陳豪的前妻，笑謂4個角色的關係亂晒籠，但將會非常好看。
譚俊彥稱劇集是非常寫實，因為每個角色都為自己的生活去打拼，自己在劇中作為董事，經常都要看預算，繼而裁減人手，而陳豪的角色就認為公司裁員就會導致很多人失去工作，家庭失去收入，大家都是為了金錢利益，這種衝突是非常好看。
張曦雯在劇中是一名大女人，自己從未做過這種角色，並指譚俊彥的角色很打動到她。不過，她表示譚俊彥在另一部作品《尋夢琴澳》又是演她的下屬，連譚俊彥也笑謂經常做張曦雯的下屬，被她欺負，問到何會考慮角色身份調轉，張曦雯即謂︰「我鍾意做上司啊！」
過去無綫的商戰劇都大受歡迎，而今次無綫落重本全程實景拍攝，譚俊彥表示近年公司都把攝影器材升級，製作成本都不停上升。他坦言公司要打入大陸市場，所以跟騰訊合作，利用網絡平台有一定的幫助。