熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 柯文哲 MIRROR YOHO WEST 吳欣盈 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-24 23:00:15

企業強人｜譚俊彥稱陳豪係精神食糧 張曦雯親自操作攝影器材

分享：
企業強人｜譚俊彥稱陳豪係精神食糧 張曦雯親自操作攝影器材

譚俊彥爆陳豪係精神食糧。

由羅永賢監製的《強人》系列一直大受歡迎，陳豪（阿Mo）、譚俊彥（Shaun）、龔嘉欣、張曦雯（Kelly）及姜大衞等演員近日忙於為劇集《企業強人》在深圳拍攝，日前劇組為幕後人員大搞慶生派對，台前幕後打成一片。 

首度加盟《強人》系列的Shaun，大讚《團隊十分團結：「好榮幸可以進入《強人》世界，呢個可能係我近年來參與過最團結嘅一個劇組，台前幕後嘅兄弟姊妹有好多已經合作過好多次。因為一班工作人員要離開自己屋企一齊進行幾個月嘅拍攝，的確係需要互相扶持，雖然依家拍攝仲未完結，不過大家已經有依依不捨嘅感覺。」Shaun笑言在深圳開工最難抵擋是美食誘惑：「拍劇嘅時候我都會保持食得清淡，但深圳實在太多美食，我只可以每日保持適當運動量，都算冇肥冇瘦，但今次嘅服裝大部分都係西裝，一定要保持身形。」談到新劇拍檔陳豪，Shaun笑言對方是其精神食糧：「依家成日有得飲Mo記咖啡，佢唔喺度時、冇咗杯咖啡真係提唔起精神講對白。」 

同樣首度加盟《強人》系列的龔嘉欣，透露劇中有不少開會戲份：「大家會舌劍唇槍咁去角力。」嘉欣亦曾於社交網上載靚相並分享拍攝開會戲份花絮：「終於完成了重要會議戲份，感謝企業強人團隊的每一員，合力打造一場又一場的精彩場口，不容易！是挑戰，但更是享受！稍稍鬆了一口氣，才記得自己講完八場戲對白，喉嚨痛了，還有那膝蓋發炎了幾星期的腳，哈哈！一演戲就是這樣忘我！」嘉欣又大讚劇組很有愛：「大家每日都會互相準備好多美食，日日都有唔同驚喜，好似水煮魚、港式麵包同埋珍珠奶茶，搞到我都特登買咗個磅提醒自己！」 

Ad Block
張曦雯大爆劇中有少許鏡頭由她親自操刀。 張曦雯坦言自己對拍攝很有興趣。

今次已是第五度拍攝《強人》系列的Kelly，透露與《強人》幕後班底合作無間，感情猶如家人一樣，她說：「今次幕後同事比較辛苦要日日開工，所以每日開工都會諗吓叫啲咩外賣，同大家『萬歲』 開心吓。」Kelly又自爆是宅女一名：「我係一個Homebody嚟，雖然有時都會去食吓嘢，但大部分時間都係留喺酒店睇劇本、睇書同煲劇，又可以叫吓外賣，好享受呢幾個月嘅拍劇時間。」另Kelly在社交網上載不少拍攝花絮，包括吃串燒和親自操作攝影器材的短片，Kelly坦言自己對拍攝很有興趣，更大爆劇中有少許鏡頭由她親自操刀，她說：「我對攝影有興趣但一啲都唔叻，有時間Cameraman會教吓我，遇到啲唔係好難嘅鏡頭，導演們都會好Nice咁畀我試吓去拍。大家睇劇時可以留意吓，有啲鏡頭真係我拍！」

Ad Block

Kelly又透露自己愛吃重口味食物，但卻很少人看得出，並曾因而引發笑料，她說：「因為同Shaun第一次合作，大家唔係好熟悉，有一次佢萬歲請大家食LunchShaun以為我係好鍾意食健康嘢嘅人，專登嗌咗兜蔬菜畀我食，我望住兜嘢以為佢講笑。當時阿Mo已經喺側邊爆笑，佢好清楚我唔係食呢啲嘢嘅人。」

張曦雯弗爆身形引發「美食誤會」 。 龔嘉欣坦言今次拍攝是挑戰，更是享受。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受