企業強人｜譚俊彥稱陳豪係精神食糧 張曦雯親自操作攝影器材

由羅永賢監製的《強人》系列一直大受歡迎，陳豪（阿Mo）、譚俊彥（Shaun）、龔嘉欣、張曦雯（Kelly）及姜大衞等演員近日忙於為劇集《企業強人》在深圳拍攝，日前劇組為幕後人員大搞慶生派對，台前幕後打成一片。 首度加盟《強人》系列的Shaun，大讚《團隊十分團結：「好榮幸可以進入《強人》世界，呢個可能係我近年來參與過最團結嘅一個劇組，台前幕後嘅兄弟姊妹有好多已經合作過好多次。因為一班工作人員要離開自己屋企一齊進行幾個月嘅拍攝，的確係需要互相扶持，雖然依家拍攝仲未完結，不過大家已經有依依不捨嘅感覺。」Shaun笑言在深圳開工最難抵擋是美食誘惑：「拍劇嘅時候我都會保持食得清淡，但深圳實在太多美食，我只可以每日保持適當運動量，都算冇肥冇瘦，但今次嘅服裝大部分都係西裝，一定要保持身形。」談到新劇拍檔陳豪，Shaun笑言對方是其精神食糧：「依家成日有得飲Mo記咖啡，佢唔喺度時、冇咗杯咖啡真係提唔起精神講對白。」

同樣首度加盟《強人》系列的龔嘉欣，透露劇中有不少開會戲份：「大家會舌劍唇槍咁去角力。」嘉欣亦曾於社交網上載靚相並分享拍攝開會戲份花絮：「終於完成了重要會議戲份，感謝企業強人團隊的每一員，合力打造一場又一場的精彩場口，不容易！是挑戰，但更是享受！稍稍鬆了一口氣，才記得自己講完八場戲對白，喉嚨痛了，還有那膝蓋發炎了幾星期的腳，哈哈！一演戲就是這樣忘我！」嘉欣又大讚劇組很有愛：「大家每日都會互相準備好多美食，日日都有唔同驚喜，好似水煮魚、港式麵包同埋珍珠奶茶，搞到我都特登買咗個磅提醒自己！」

今次已是第五度拍攝《強人》系列的Kelly，透露與《強人》幕後班底合作無間，感情猶如家人一樣，她說：「今次幕後同事比較辛苦要日日開工，所以每日開工都會諗吓叫啲咩外賣，同大家『萬歲』 開心吓。」Kelly又自爆是宅女一名：「我係一個Homebody嚟，雖然有時都會去食吓嘢，但大部分時間都係留喺酒店睇劇本、睇書同煲劇，又可以叫吓外賣，好享受呢幾個月嘅拍劇時間。」另Kelly在社交網上載不少拍攝花絮，包括吃串燒和親自操作攝影器材的短片，Kelly坦言自己對拍攝很有興趣，更大爆劇中有少許鏡頭由她親自操刀，她說：「我對攝影有興趣但一啲都唔叻，有時間Cameraman會教吓我，遇到啲唔係好難嘅鏡頭，導演們都會好Nice咁畀我試吓去拍。大家睇劇時可以留意吓，有啲鏡頭真係我拍！」