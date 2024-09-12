企業強人｜龔嘉欣僅一劇播出未覺放慢腳步 陳豪做老闆演CEO更得心應手

由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衛等主演的《企業強人》將於下周一(16日)播出。劇集主軸是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供。今日一眾演員在將軍澳酒店舉行記招為劇集宣傳。 陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯的角色在劇中的物流業扮演重要角色，四人甫出場時先後說出自己角色的金句。陳豪說︰「企業係由人建構出嚟嘅，如果要喺人同利益之間作出取捨，我一定會㨂……利益！」引來全場爆笑，他之後笑謂說出心底話，但角色是會揀「人」。

做老闆演CEO無難度 陳豪本身是咖啡老闆，他表示今次演商業戲是非常合適，因為有不少商業用詞自己也很熟悉，但今次劇集說的是收購公司，搞融資，自己仍未走到這一步，更笑謂希望未來可以走到這一步。龔嘉欣亦有開蛋糕店，她坦言自己的生意規模不大，但今次拍劇就了解到做生意有時也可能會面對不同的情況。

羅永賢開心與龔嘉欣再合作 監製羅永賢同編劇黃偉強在會上提到構思時，心中已經有人選，並按著他們的特性去描寫。羅永賢更在會上提到一直都很想跟龔嘉欣再合作，但苦等多年終於找到一個很適合她的劇集。她表示今次角色是由一個派遞員變成一個CEO，每日的戲份，都要拍攝不同時期的「自己」，心態亦要不停去調節，自己也很想知道剪接出來之後，表現如何。她提到很難忘跟姜大衛做對手戲，因為自己必需要背熟對白，一氣呵成說出來才有氣勢，雙方在劇中是敵對關係，但私下相處就像父女一樣。

觀眾將更了解物流業 陳豪稱今次與龔嘉欣的感情線不是太過情情搭搭，因為主要是欣賞對方，而他在劇中跟張曦雯是離婚夫妻，既是親人但生意上卻是敵人，加上與譚俊彥的角色亦敵亦友，四人關係非常複雜，但同時令可觀性提高。他又提到今次拍攝最吸引的地方是讓觀眾可以清楚了解物流整個過程，很多實境拍攝，亦是少數香港劇集以物流做主題，連他亦很期待播出來的反應。