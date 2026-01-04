伊織萌香港酒店暈倒送院 緊急取消亞博粉絲活動

日本人氣cosplayer兼寫真偶像伊織萌在港擁有大批支持者，近日她獲邀來港出席活動，分別有灣仔會展的BANDAI CARD GAMES Fest 25-26 in Hong Kong S.A.R，以及星期六起一連兩天在亞洲國際博覽館舉行的Rainbow Gala 33粉絲見面會。
叫停RG33首天活動
可是昨日（3日）中午，伊織萌突然在社交網透露身體抱恙，並以中文留言：「真係好對唔住…剛剛身體狀況突然變差，感覺非常不適，已經變成無法外出嘅狀態，所以今日都冇辦法出席RG33第一天，本來希望休息一下就可以好返，但考慮到身體狀況未必可以即時恢復，為咗安全起見，今日嘅簽名會同2shot活動只好作出取消嘅決定。」伊織萌強調很期待可以見到香港粉絲，故對自己被迫失場感到相當遺憾，她既作出道歉又多謝大家體諒。
人生第一次搭救護車
及至晚上，伊織萌傳出在香港入院消息，她在酒店休息時突然不適暈倒，獲call白車後即被送往醫院診治，她表示：「人生第一次搭救護車。」消息一出，fans一度擔心不已，慶幸她表示沒有大恙，返回下榻酒店獲酒店員工煲了粥及準備生果。之後，伊織萌再於晚上出po：「多謝大家畀我咁多溫暖嘅說話，真係好感激你哋。對於現場一路支持我嘅工作人員、迅速幫助我嘅救護人員，同埋細心照顧我嘅酒店職員，我都由衷咁多謝你哋。仲有，香港嘅大家嘅溫柔同關心，真係幫咗我好多，多謝你哋！難得嚟到香港，今日我會好好休息，希望聽日可以精神返啲，同大家見面！」大批fans紛紛留言祝女神保重身體。