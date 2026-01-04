伊織萌香港酒店暈倒送院 緊急取消亞博粉絲活動

日本人氣cosplayer兼寫真偶像伊織萌在港擁有大批支持者，近日她獲邀來港出席活動，分別有灣仔會展的BANDAI CARD GAMES Fest 25-26 in Hong Kong S.A.R，以及星期六起一連兩天在亞洲國際博覽館舉行的Rainbow Gala 33粉絲見面會。

叫停 RG33 首天活動

可是昨日（3日）中午，伊織萌突然在社交網透露身體抱恙，並以中文留言：「真係好對唔住…剛剛身體狀況突然變差，感覺非常不適，已經變成無法外出嘅狀態，所以今日都冇辦法出席RG33第一天，本來希望休息一下就可以好返，但考慮到身體狀況未必可以即時恢復，為咗安全起見，今日嘅簽名會同2shot活動只好作出取消嘅決定。」伊織萌強調很期待可以見到香港粉絲，故對自己被迫失場感到相當遺憾，她既作出道歉又多謝大家體諒。