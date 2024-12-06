伍仲衡簽新人洪心怡 TVB嬲爆即時通知停任《中年好聲音3》評判

音樂人伍仲衡近年擔任TVB 《中年好聲音》系列評審，憑一句「穿透力」兼搞笑「港普」而人氣急升 。昨日(5日)，有消息指伍仲衡收到TVB通知，即時停任《中3》評判的工作，有指是與他早前宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡有關。

伍仲衡上月尾在生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡，除大讚呢位新人好有潛質，又透露自己會負責她音樂上的發展，而老婆則擔任其經理人工作。不過，消息指原來TVB 都有意簽洪心怡，但卻不夠伍仲衡快手，結果被伍仲衡「截糊」，此事徹底觸動TVB神經，並即時暫停伍仲衡在TVB所有工作，據指，今個月15號《中3》會再有錄影，盛傳伍仲衡已經冇份參與拍攝。