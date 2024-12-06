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娛樂
2024-12-06 10:25:49

伍仲衡簽新人洪心怡 TVB嬲爆即時通知停任《中年好聲音3》評判

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伍仲衡向來愛提攜後輩，早前更應承會寫歌給《中1》歌手涂家堯。

伍仲衡向來愛提攜後輩，早前更應承會寫歌給《中1》歌手涂家堯。

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音樂人伍仲衡近年擔任TVB 《中年好聲音》系列評審，憑一句「穿透力」兼搞笑「港普」而人氣急升 。昨日(5)，有消息指伍仲衡收到TVB通知，即時停任《中3》評判的工作，有指是與他早前宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡有關。

伍仲衡上月尾在生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡，除大讚呢位新人好有潛質，又透露自己會負責她音樂上的發展，而老婆則擔任其經理人工作。不過，消息指原來TVB 都有意簽洪心怡，但卻不夠伍仲衡快手，結果被伍仲衡「截糊」，此事徹底觸動TVB神經，並即時暫停伍仲衡在TVB所有工作，據指，今個月15號《中3》會再有錄影，盛傳伍仲衡已經冇份參與拍攝。

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伍仲衡上月宣布簽新人洪心怡 。

伍仲衡上月宣布簽新人洪心怡。

現年22歲的洪心怡，在香港中文大學修讀音樂系，早前參加《校園好聲音唱響中國》，而決賽則在TVB舉行，洪心怡最後奪得冠軍，當時更被伍仲衡大讚：「簽得呀呢個！有樣靚女，把聲又有辨識度，好鍾意你把聲，有你個人特色喺度。」其後，洪心怡更有機會現身TVB音樂節節目《J Music 》及《2024香港小姐競選總決賽》與葉蒨文同台合唱，其吸睛演出，被稱為炎明熹(Gigi）接班人。早前，伍仲衡亦邀請洪欣怡上自己YouTube頻道直播，唱足3小時，獲網民激讚。

伍仲衡昨晚與太太及周國豐出席慈善晚宴，他早前在直播提到Gigi 的新歌將在1215日出街，令不少粉絲指他借Gigi動向引人討論；伍仲衡昨晚再次澄清完全沒有透露對方的行蹤，就連Gigi的電話他都沒有；不過，他就指自己新簽的歌手洪心怡原來是Gi炎粉，而剛爆出被TVB 「炒魷」的他，更揚言不排除可以跟Gigi合作，同時他亦透露洪心怡是二人經過試音兼一齊直播後決左簽約，並大讚對方：「佢係塊還沒雕的玉，給我雕幾下就不得了。」

現年22歲的洪心怡，在香港中文大學修讀音樂系。 伍仲衡本週日將與洪心怡及布志綸出席慈善音樂會。 有傳TVB 嬲爆被伍仲衡「截糊」，並即時停任對方《中3》評判工作。 洪心怡近日亦與伍仲衡出席不同的活動。 洪心怡在《2024香港小姐競選總決賽》與葉蒨文同台合唱，其吸睛演出，被稱為炎明熹接班人。

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