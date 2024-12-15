伍仲衡自覺跟無綫關係好 遭陳志雲一言驚醒︰TVB會有條刺

伍仲衡因為跟無綫爭簽洪心怡，最後因為洪心怡簽伍仲衡而觸怒了無綫，伍仲衡隨即被「炒魷魚」。今日《中年好聲音3》進行錄影，由陳奐仁、黃凱芹頂上，而伍仲衡就與洪心怡現身陳志雲的直播，除了再次詳述簽洪心怡的過程，洪心怡亦大談拒簽原因。
向無綫聯絡不獲回覆
伍仲衡表示一直都很感恩無綫給他做評審，提高了自己的知名度，加上太太昔日曾在無綫工作，自覺跟無綫的關係不俗。他坦言一直很想簽歌手，但未遇到合適的人才，直至遇到洪心怡，認為對方是一個不可多得的人才，亦是繼王菀之後，令他大感光芒的女仔。他亦再次強調事前有跟無綫表示自己很想簽洪心怡，並希望跟無綫合作，看看能否一同經營洪心怡，但無綫只跟他的太太傾過一次並沒有下文。
他坦言知道洪心怡收到無綫合約時，自己的內心是沉了一沉，「我遇到一個好心儀嘅歌手，你問我有冇擔心佢會簽TVB，我係有！因為如果佢簽TVB，我哋會合作唔到，因為TVB有一套方針，但我覺得係緣份嚟！我上《中年好聲音》、遇到太太、洪心怡都係一個緣份。」陳志雲問到他有沒有就洪心怡收到合約一事，跟無綫聯絡，他表示無綫一直沒有回音。
預過失去《中年好聲音》評審工作
陳志雲問伍仲衡有沒有想過如果簽洪心怡會令無綫唔高興，伍仲衡表示太太有跟他說過，「佢話如果你簽咗，最差係《中年好聲音》會無咗我！」但他就覺得自己是一個音樂人，上無綫綜藝是近年的事，他的工作是音樂監製、做幕後工作，所以會堅持簽心怡。陳志雲再問到洪心怡會因此失去無綫這個平台，伍仲衡稱當洪心怡拒絕簽TVB時，就算簽其他公司都會令她失去無綫平台。
陳志雲指無綫有條刺
陳志雲問伍仲衡打算如何修補跟TVB的關係，伍仲衡表示非常難答，並認為自己「跟TVB無嘢喎！」陳志雲說︰「認真係會有條刺！條刺係佢度，可能你都有，你可能都唔開心，但你大量啲就唔介意。」伍仲衡就皺眉表示可以不上無綫的節目，但陳志雲稱上不上節目並非重要，而是如何修補雙方關係，伍仲衡表示要交由太太處理，相信太太會懂得應對，並稱他們一直都很主動跟無綫聯絡，只是一直不獲回應。
陳志雲就表示看TVB的回應已知有很大條刺，「唯有通過時間啦，多個朋友好過多個敵人啦！」伍仲衡說︰「我冇咩敵人呀！」陳志雲說︰「人哋當你係敵人呀！哈哈哈哈！」