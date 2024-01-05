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娛樂
2024-01-05 13:41:27

伍仲衡與未婚妻Ida明天舉行婚禮 吳業坤反串做姊妹

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伍仲衡與未婚妻Ida明天舉行婚禮。

伍仲衡與未婚妻Ida明天舉行婚禮。

伍仲衡於去年16日在音樂會上當眾向女友Ida求婚成功，當時更現場獻唱包辦曲、詞、編、監的求婚歌《你是我最精彩的旋律》，場面十分浪漫感人。而伍仲衡與未婚妻Ida將於今年16日正式拉埋天窗，擺酒宴客，剛好是求婚一周年，伍仲衡為娶得賢妻可謂花盡心思，浪漫到盡。

伍大師與伍太早前就拍攝結婚相，伍仲衡穿上黑色的新郎禮服，顯得身型fit爆，問到係咪特登減肥影婚照？伍仲衡笑言：「都是假象，全靠有科技P圖，哈哈！同埋我影個日全日都在縮肚。」拍攝婚照當天，伍仲衡感謝天公造美，非常順利，不過他就表示影相好攰，「我只係想快點影完，同埋影到好肚餓。」在拍攝當天，伍仲衡更是彈著鋼琴，太太則在後面搭著對方肩膀，深情地依偎着，非常sweet。他們又在睡房、酒吧等不同位置取景，Ida換上多套性感婚紗，與伍仲衡十指緊扣，好溫馨。

伍仲衡與伍太早前就拍攝結婚相。

伍仲衡與伍太早前就拍攝結婚相。

16日，伍生與伍太正式拉埋天窗，為音樂界的一大喜事。兄弟團和姊妹團名單出爐，兄弟團有布志綸、區永權、劉威煌、J Arie、謝國維，張翼東；而姊妹團則有吳業坤，其他則是太太的好姊妹。

大婚儀式，伍仲衡透露將一切從簡，「我哋下午四點就會斟茶，六點證婚，八點就會開party（酒席）。」大婚日將至，成家立室的心情？伍仲衡甜絲絲回應：「興奮多於緊張，多謝太太一直在我身邊幫我打點一切、照顧我，當然我都會好好照顧佢，亦非常感謝歌迷一直對我的支持。」 伍大師感動表示，還有很多朋友要感謝：「一定要多謝好兄弟布志綸幫我唱求婚歌《你是我最精彩的旋律》，已經錄好咗，但未決定幾時出。還有好多朋友幫手，真的很感謝大家！」

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伍仲衡透露婚禮將一切從簡。 伍仲衡彈著鋼琴，太太則在後面搭著對方肩膀，非常恩愛。 伍仲衡與未婚妻Ida明天舉行婚禮 。 伍仲衡與未婚妻Ida明天舉行婚禮 。
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