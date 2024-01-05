伍仲衡與未婚妻Ida明天舉行婚禮 吳業坤反串做姊妹

伍仲衡於去年1月6日在音樂會上當眾向女友Ida求婚成功，當時更現場獻唱包辦曲、詞、編、監的求婚歌《你是我最精彩的旋律》，場面十分浪漫感人。而伍仲衡與未婚妻Ida將於今年1月6日正式拉埋天窗，擺酒宴客，剛好是求婚一周年，伍仲衡為娶得賢妻可謂花盡心思，浪漫到盡。

伍大師與伍太早前就拍攝結婚相，伍仲衡穿上黑色的新郎禮服，顯得身型fit爆，問到係咪特登減肥影婚照？伍仲衡笑言：「都是假象，全靠有科技P圖，哈哈！同埋我影個日全日都在縮肚。」拍攝婚照當天，伍仲衡感謝天公造美，非常順利，不過他就表示影相好攰，「我只係想快點影完，同埋影到好肚餓。」在拍攝當天，伍仲衡更是彈著鋼琴，太太則在後面搭著對方肩膀，深情地依偎着，非常sweet。他們又在睡房、酒吧等不同位置取景，Ida換上多套性感婚紗，與伍仲衡十指緊扣，好溫馨。