伍仲衡開live還原同無綫爭女事件 強調自己唔會冒險暪TVB

《中年好聲音》評審伍仲衡因為簽了無綫的心頭好洪心怡，而被無綫終止再做《中好聲音的》評審。由於洪心怡講明自己在上《J Music》錄影前，已拒絕了無綫的邀約，伍仲衡才再跟對方傾談簽約。伍仲衡昨日在facebook開live交代「爭女事件」的時間線，表示自己有事前向無綫備家案，他亦沒有強迫洪心怡一定要簽他。他又向fans大派定心丸，稱自己完全沒事。

盼與無綫共同經營洪心怡 伍仲衡先交代洪心怡於7月參加的《校園好聲音》是由本地大學及另外兩間內地大學舉辦，TVB只是收錢做製作。當日主辦用了一廠拍攝，他們只是比錢買下一個時段可以在電視播出。他稱當日見過洪心怡表演之後，邀請對方有空便到他的studio試音。他又指去到8月22日，與洪心怡一齊做直播，而他與伍太亦真的很欣賞對方，很想寫歌給她及簽對方做旗下歌手。 他表示儘管《校園好聲音》不是由TVB主辦，跟參賽者沒有任何合約，但他是《中年好聲音》的評審，又參與不少綜藝節目拍攝，所以一定會跟TVB通報。他續說︰「我老婆以前喺TVB做，同TVB啲人好熟，我就同佢講，叫佢問下TVB可唔可以合作。」他稱伍太隨即致電給一位相熟的無綫高層，表示伍仲衡很喜歡洪心怡，希望可以跟無綫「Co-management」，一齊經營這位歌手。他認為如果可以和TVB一同管理洪心怡的音樂事業，一定可以是雙贏局面。

一定會通知TVB 及至洪心怡為《2024香港小姐競選總決賽》擔任表演嘉賓之前，伍太到電視城跟高層再談洪心怡的事。他說︰「我老婆直頭入TVB搵一位高層見面，同佢哋表示伍仲衡好想同洪心怡合作。我喺TVB做緊《中年好聲音》，之前喺多個綜藝節目出現過，又點會唔同TVB講聲，呢個Common sense，我唔係白痴，就算我白痴，我老婆都唔係。佢係一個有二、三十年做management嘅人，我哋係唔會隱瞞TVB去秘密簽人，因為我知道後果嚴重。」 洪心怡參加比賽非TVB主辦 他再次強調洪心怡參加的比賽，是中大在TVB買時段播及負責製作，一眾參賽者跟TVB沒有簽任何約。他說︰「如果係TVB舉辦，我哋根本冇可能簽到，因為TVB咁大間電視台，舉辦前肯定同參賽者簽晒合約先。」他續指太太跟TVB那一次見面之後，再沒有下聞，「傾咗一次再傾唔到，feel到佢哋好唔welcome同我哋傾。」

從沒 干涉洪心怡選擇 與此同時，他知道無綫傳了一份合約給洪心怡的合約，「我同洪心怡一直有聯絡，係港姐之前，洪心怡收到一份無綫合約，即是洪心怡與TVB開始有互動，我冇參與亦冇過問。假如TVB真係簽咗佢，我就當今次冇緣，因為面對咁大間電視台，我係爭唔到。我冇權干涉洪心怡嘅選擇，洪心怡簽邊個，只有佢一個能決定，無人可以決定，我都唔可以阻止佢。」 他續指洪心怡表示不簽TVB之後，才正式開始跟對方傾合作，並與對方食了3次飯，自己亦要求洪心怡帶埋媽媽一齊參與飯局，好讓洪母知道女兒要跟甚麼人簽約。他說︰「心怡呢個小妹妹，係好有思想，會主動要求合約條件，雙方合約改咗幾次，就係按佢意願，如簽約年期。佢要求嘅嘢，我盡量配合佢，我亦promise每年幫佢做幾多首歌，寫得清楚。直至真正簽，就係我生日前一個星期簽約，然後我喺生日會公佈，簽咗就冇需鬼鬼祟祟，冇需隱瞞，因為唔係我嘅作風。」

最欣賞 王菀之洪心怡 伍仲衡自言入行28年以來，人生遇過兩位極欣賞的人，「我係唔會亂簽人，我入行初期，遇到一位好欣賞嘅歌手，佢叫王菀之，但係當時我冇能力、冇本事簽佢，只能將佢介紹俾環球，而家大家都睇到佢嘅光芒。28年後，今日我見到另一個好欣賞女仔，就係洪心怡。」他認為做management不能憑一已之力，如今他自己有一個有實力的團隊及自家studio，因此很想和TVB傾合作，可惜最後得不到TVB的回音。

好好栽培洪心怡 伍仲衡稱在公布簽了洪心怡之後數天，便收到TVB電話，通知他不用錄影《中年好聲音3》，他說︰「其實我都唔需要再問點解，大家都知點解，咁我就話好啦冇辦法啦。我對得住自己，我亦都冇犯任何規，簽歌手一直係我嘅夢想，任何音樂人都希望有自己品牌歌手。我嘗試過問可唔可以合作，有時就係莫道你在選擇人，人亦能選擇你啫，佢唔揀同我合作，冇辦法強求！佢（洪心怡）未來嘅路唔易行，我一定會陪佢。佢真係一個唱歌嘅人！」 他再次強調自己很開心遇到洪心怡，坦言自己的彈藥及資源不多，所以只會一擊即中，並揚言未來會好好栽培洪心怡，教她唱歌、彈琴、寫歌。他說︰「我做音樂唔係為搵大錢，我係enjoy做音樂嘅過程，簽洪心怡真係想做啲好作品，希望下年年頭可以聽到我寫俾佢嘅第一首歌。」