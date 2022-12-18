伍仲衡 蕭正楠 區永權 上水廣場造勢 宣傳HEA演唱會

音樂人伍仲衡，找來蕭正楠、區永權組限定男團HEA，昨日更現身上水廣場為明年舉辦的《HEA Together Live音樂會》造勢，吸引逾百粉絲到場支持，3人席上大談組團經歷，又互爆相處的點滴。
3人席上分享了組團經歷，區永權稱並非是想組一隊超齡男團：「我要再強調，我們不是甚麼男團，HEA是個很值得紀念的演唱會，可能有人會認為已一把年紀，甚麼男子組合，其實不是，去到我們的年紀也可以完成自己夢想。」
伍仲衡指有跳唱環節
伍仲衡指，在HEA的崗位就好像組合中負責音樂的靈魂人物，在後面把關，他倆主要負責唱，區永權更是隊中的和音王，又稱：「我們不會像草蜢般勁歌熱舞，只會搞點氣氛。」三人笑言要放把跳舞環節放到最後，否則會趕走所有觀眾。
區永權自嘲著泳褲會上報紙頭版
問到會否為開騷晒肌肉，蕭正楠說：「我有心理準備，但沒有這個準備。我以前拍過青春劇《戀愛自由式》，只穿小泳褲，當年還有胸肌。」區永權取笑劇中泳褲比蕭正楠的臉還要少，更指如果他以泳褲造型站台，會登上報紙頭版。
蕭正楠叫拍檔搵黃翠如做嘉賓
談到相處點滴，3人互相揶揄對方，但蕭正楠亦不忘放閃，「多謝太太黃翠如悉心照顧，讓我可以安心備戰音樂會。」伍仲衡與區永權即稱想找黃翠如擔任嘉賓，並說：「我想邀請你老婆做嘉賓，想聽她唱歌。」蕭正楠叫對方自己打電話問黃翠如，伍仲衡就指沒有她電話號碼。之後，蕭正楠再認真稱正開始物色嘉賓，三人透露最希望請一位女前輩可以合唱帶動氣氛。