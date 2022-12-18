伍仲衡 蕭正楠 區永權 上水廣場造勢 宣傳HEA演唱會

音樂人伍仲衡，找來蕭正楠、區永權組限定男團HEA，昨日更現身上水廣場為明年舉辦的《HEA Together Live音樂會》造勢，吸引逾百粉絲到場支持，3人席上大談組團經歷，又互爆相處的點滴。

3人席上分享了組團經歷，區永權稱並非是想組一隊超齡男團：「我要再強調，我們不是甚麼男團，HEA是個很值得紀念的演唱會，可能有人會認為已一把年紀，甚麼男子組合，其實不是，去到我們的年紀也可以完成自己夢想。」