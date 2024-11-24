伍仲衡51歲大搞生日會被指掠水 還擊鬧爆網民「返火星住」

伍仲衡與《中1》顏志恒同月同日生日，兩位11月之星，前晚（22日）在九龍灣延開56席舉行生日會，邀請700位粉絲與圈中好友一齊慶生，而一班《中年》老友涂家堯、支嚳儀、肥媽、周國豐等亦有現身。不過，日前就有網民在伍仲衡的社交網指生日會掠水，更嘲諷有700條水魚，令伍仲衡爆seed 還擊。
伍仲衡日前在社交網貼出一位網民留言指「700條水魚」，並嬲爆叫該網民返火星住，他寫道：「酒席每席$6,000，租樂器音響+5人樂隊開支幾萬啦，仲有大量禮物抽獎，玩遊戲又有歌聽，每位只收$680，點水魚呀！你返火星住啦，不知所謂！生日都要開你拖！」其後，伍仲衡怒火還未平息，並批評對方樣貌寫道：「真係生日都要開你拖，入嚟我度搞事？未死過！大家認住呢件物體，醜樣嘅人見得多，真係未見過連個心都咁Q醜樣，個嘴真係似水魚。You are what you said!!」不過，可能為免事件發酵影響生日心情，伍仲衡後來卻刪掉帖文。
前日的活動上，伍仲衡表示該網民經常四圍留言鬧《中年好聲音》，他坦言生日會不是為賺錢，亦都冇錢賺，只係想同大家開個party，並計出$680一位的收費，其中酒席6000多元一圍，還有樂隊、音響、燈光及多份禮物，加上大家都是自願參與，沒有強迫人參與。
伍仲衡更透露今年最好的生日禮物是簽了一位新人《校園好聲音-唱響中國》大學生歌唱比賽冠軍洪心怡，並謂老婆負責擔當經理人角色，而他則負責音樂方面；他又提到廿幾年前已經想簽王菀之，但當時未有能力，並大讚洪心怡好有潛質，對她好有信心。最後，鬼馬的伍仲衡笑言生日願望希望老婆能減肥成功，反之，45歲的顏志恒則希望可以增肥30磅。