伍仲衡51歲大搞生日會被指掠水 還擊鬧爆網民「返火星住」

伍仲衡與《中1》顏志恒同月同日生日，兩位11月之星，前晚（22日）在九龍灣延開56席舉行生日會，邀請700位粉絲與圈中好友一齊慶生，而一班《中年》老友涂家堯、支嚳儀、肥媽、周國豐等亦有現身。不過，日前就有網民在伍仲衡的社交網指生日會掠水，更嘲諷有700條水魚，令伍仲衡爆seed 還擊。

伍仲衡日前在社交網貼出一位網民留言指「700條水魚」，並嬲爆叫該網民返火星住，他寫道：「酒席每席$6,000，租樂器音響+5人樂隊開支幾萬啦，仲有大量禮物抽獎，玩遊戲又有歌聽，每位只收$680，點水魚呀！你返火星住啦，不知所謂！生日都要開你拖！」其後，伍仲衡怒火還未平息，並批評對方樣貌寫道：「真係生日都要開你拖，入嚟我度搞事？未死過！大家認住呢件物體，醜樣嘅人見得多，真係未見過連個心都咁Q醜樣，個嘴真係似水魚。You are what you said!!」不過，可能為免事件發酵影響生日心情，伍仲衡後來卻刪掉帖文。