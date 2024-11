伍仲衡51歲大搞生日會被指掠水 還擊鬧爆網民「返火星住」

伍仲衡與《中1》顏志恒同月同日生日,兩位11月之星,前晚(22日)在九龍灣延開56席舉行生日會,邀請700位粉絲與圈中好友一齊慶生,而一班《中年》老友涂家堯、支嚳儀、肥媽、周國豐等亦有現身。不過,日前就有網民在伍仲衡的社交網指生日會掠水,更嘲諷有700條水魚,令伍仲衡爆seed 還擊。

伍仲衡日前在社交網貼出一位網民留言指「700條水魚」,並嬲爆叫該網民返火星住,他寫道:「酒席每席$6,000,租樂器音響+5人樂隊開支幾萬啦,仲有大量禮物抽獎,玩遊戲又有歌聽,每位只收$680,點水魚呀!你返火星住啦,不知所謂!生日都要開你拖!」其後,伍仲衡怒火還未平息,並批評對方樣貌寫道:「真係生日都要開你拖,入嚟我度搞事?未死過!大家認住呢件物體,醜樣嘅人見得多,真係未見過連個心都咁Q醜樣,個嘴真係似水魚。You are what you said!!」不過,可能為免事件發酵影響生日心情,伍仲衡後來卻刪掉帖文。