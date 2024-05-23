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娛樂
2024-05-23 22:36:55

伍允龍受《醉拳》影響 恨俾成龍打一鎚

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伍允龍現身新城廣播接受訪問。

伍允龍現身新城廣播接受訪問。

伍允龍（Philip）在電影《九龍城寨之圍城》中演活大反派「王九」而人氣急升，他日前（21日）到新城廣播接受《QK玉瑛室》主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問，Philip帶同由美國返港的媽媽現身，順道帶媽媽參觀電台，母子感情十分深厚。

伍允龍帶媽媽到新城廣播參觀。

伍允龍帶媽媽到新城廣播參觀。

跟Philip認識十多年的何基佑，透露好友因電影《九龍城寨之圍城》熱潮忙得不可開交，何基佑問他這幾個星期忙得天昏地暗有何感受？Philip表示：「我同城寨都好有緣份，我之前拍過電視劇《城寨英雄》，反應好好。今次拍電影又好好，真係好快感覺到個分別。個分別就係好多人搵我，感謝主，好開心！雖然要兼顧好多唔同嘅嘢，但做藝人都係想咁樣啫。」

左起︰何基佑、譚玉瑛、伍允龍、麥皓兒

左起︰何基佑、譚玉瑛、伍允龍、麥皓兒

Philip於7歲跟家人移民到美國，爸爸在當地開武館，所以他自小就接觸功夫，但真正深入研究功夫是13歲，Philip表示：「因為當年我畀一個外籍小朋友一拳打落心口，打到瞓喺到，嗰時覺得自己練功夫咁多年，點解會唔打得？原來細個學功夫比較皮毛，之後我就開始深入研究中國搏擊，利用呢個技術去保護自己。」沒想到因而為自己鋪下入行做動作演員和導演的機會。

伍允龍真正深入研究功夫是13歲。

伍允龍真正深入研究功夫是13歲。

Philip指外國人很喜歡看功夫片，覺得成龍很有型，所以他小時候有個幻想：「如果有日可以喺銀幕上打功夫就好喇，不過都係諗吓，唔敢太認真；嗰時喺美國冇乜娛樂，屋企人會租錄影帶返屋企睇，好記得我睇到《醉拳》盒帶花晒，嗰部戲影響我最深，成日會諗『如果有機會喺香港畀成龍打一鎚就好喇』!」引來哄堂大笑。

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伍允龍表示小時候到《醉拳》盒帶花晒。

伍允龍表示小時候到《醉拳》盒帶花晒。

視成龍為動作片偶像的Philip，每次拍動作片都必定硬橋硬馬使出真功夫，他大爆拍《九龍城寨之圍城》與林峯拍追打戲份時曾弄傷大髀，「嗰日拍我喺城寨冷巷跑嚟跑去，我跳過三級樓梯，一落地聽到『卟』一聲，原來大髀肌肉撒裂咗，最後休息咗一星期，但一返去拍果爛追林峯的戲份，拍咗成晚又傷過。」

Philip和林峯為電影同樣是拼命三郎，更因為這部電影而成為好兄弟，「我同阿峯識咗好多年，但未正式合作過，今次就真係同佢變咗兄弟，拍呢類型戲同打一場仗冇分別，一齊經過一個咁辛苦的經驗，一cut機大家就好照顧對方，變成咗戰友。」

《九龍城寨之圍城》令伍允龍人氣急升。

《九龍城寨之圍城》令伍允龍人氣急升。

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