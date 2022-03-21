伍允龍首談與鍾嘉欣8年情 被嘲奀星戀情受打壓直認唔忿氣

現已是幸福人妻的鍾嘉欣，婚前與伍允龍的戀情傳足8年，雖是公開秘密兩人一直避談戀事。伍允龍與安志杰在崔建邦主持的《諸朋好友》擔任嘉賓，伍允龍被崔建邦大爆曾私下掦言要拍TVB劇時，罕有地談到與鍾嘉欣的8年地下情，他坦言，多年來被稱為「某某男友」、「奀星」深受傷害，並曾因戀情「被收埋」而耿耿於懷：「係唔忿氣。」

努力拍戲無人理 伍允龍與鐘嘉欣於2007年因拍電影《十分愛》擦出愛火，伍允龍曾擔任鍾嘉欣MV男主角，並出席女方的演唱會，惟兩人從沒有公開承戀情，至2015年兩人表示甚少聯絡，默認結束8年情。伍允龍首度開腔談這段情帶來的傷害與不滿，「當年我成日畀人叫茄喱啡、奀星，但其實我主演過電影，拍咗好多戲亦都好努力去做，好似拍《賭城風雲》咁，一個鏡頭被車撞，我撞咗成25次，又試過從一樓跳落嚟，差啲斷腳，但都冇人知，我唔係投訴，只係唔明白點解焦點會放喺地位分別上，同埋同邊個拍拖。」不過，他強調兩人拍拖開心，從沒想過放棄，「只係對方喺工作上嘅問題，要收埋我少少，我Ok。」