伍富橋老婆誤墮假機票騙案 疑損失3萬8 嬲到「彈起」：自問精明咗30年！

伍富橋老婆誤墮假機票騙案疑損失3萬8 。

現年30歲的伍富橋(Alvin)2022年與富家女友梁兆楹(Shirley)結婚，被封為「億萬駙馬」，婚後二人經常四出旅行，周遊列國。近日Shirley 因「閃腰」以致要坐輪椅，「廿四孝」老公伍富橋當然悉心照顧傍到實。今日(24日)伍富橋就轉載太太的IG Story截圖，透露對方墮入假機票騙局，被騙買4套平價商務艙機票，嬲到Shirley真係 「彈起」腰腳都突然好返，行動自如，不需要再用輪椅。



伍富橋分享詐騙集團以「永安旅遊 Wing On Travel」名義，刊登特惠商務艙機票廣告，仿真度極高，並表示：「事源係我老婆呢兩日不便走動，唔係坐輪椅就瞓喺張床，太悶係咁碌IG，俾佢發現咗呢一個廣告。然後佢二話不說就同呢個詐騙集團展開對話，並且迅速同佢哋買咗4套聲稱商務艙機票，但當準備想再買多一套機票時開始發現唔對路，經過多次盤問後，對方突然封鎖我老WhatsApp ，此時我老婆就知道被騙了，並已即是致電警方的反詐協調中心並以報案。」



而Shirley 亦有發文還原受騙過程，她寫道：「話說我呢兩日坐輪椅坐到瘟瘟沌沌，睇睇吓下IG就發現有呢個post，就諗住撳入去睇吓啦，之後就俾人呃咗。雖然我知道大家都一定精明過我，但係有時真係會鬼揞眼，真係要小心。」





Shirley 指這個詐騙集團專業清晰，很多資訊，服務態度亦很好，更有晒單據，不過從截圖可見，對方要求Shirley 每張$9500的機票要分 4 次過數，總值$38,000，Shirley 即感到疑惑並追問，對方解釋是公司Policy，如果分開過數亦方便改機票，其後她見到過數的帳戶是恒生銀行，所以當下冇再諗咁多。



Shirley 過了數給對方後，才發現過數的戶口並不是「永安旅遊」的名字，「 之後即刻叫我老公用恒生銀行個App check吓，點知個戶口名真係唔啱，當時即刻同佢對質點解戶口唔同咗名？同埋點解佢明明話15分鐘後會收到電子機票，但係又一直都冇收到。跟住仲要send埋勁多嗰啲Facebookpost 畀我，說服我繼續俾錢，仲同我講話佢哋公司間間銀行都會有唔同戶口，當下即刻知道瀨嘢。」



Shirley表示再上永安旅行社的官網，才發現近日有不少人被騙，並表示：「最後梗係循例都要報個案啦，雖然知道一定係追唔番㗎啦，亦都冇抱過希望，想笑嘅都可以盡情笑，Post係因為希望唔好再有人俾人呃就好啦，自問都精明咗30年，但原來真係會有發瘟嘅時候。」



其後，伍富橋貼出Shirley 行動自如，不用坐輪椅的短片，並指太太今次真係嬲到「彈起」，更笑言：「怒氣打通左佢嘅任督二脈，當睇咗網上醫生，#唔知點解#好似睇咗套嚦咕嚦咕新年財咁。」而片中Shirley 就不停自責點解自己會咁蠢墮入騙局 。