伍富橋自封「被屈出軌KOL」 趁老婆30歲生日送厚禮公開「床照」

伍富橋娶富家女梁兆楹（Shirley）後榮升「億萬駙馬」，男方日前自爆有人向其老婆報料，指擁有他出軌證據，今日他趁太太30歲生日，以「被屈出軌KOL」來撰寫聲明，並以長文來順便冧爆Shirley，當中寫道：「出軌和被出軌，都跟樣子和家庭環境背景無關，是每個人的道德和人格問題。就算你們覺得我沒有道德，但其實我更沒有膽量。每個人都不會完美，但至少要善良。己所不欲，勿施於人，這樣你會活得快樂一些。還有那些想看見我婚姻失敗的人，希望你們都可以活得幸福快樂。」伍富橋與老婆Shirley結婚兩年經常恩愛放閃，日前兩人展開旅行慶祝女方生日，先後到了新加坡及馬爾代夫，伍富橋連日來分享度假照及影片，對於日前有人向Shirley私訊報料，聲稱手持伍富橋的「出軌」證據，而Shirley對老公卻採取信任，僅以一個讚好的emoji回覆及表示「想睇」，更交由老公親自處理。
今天(15日)是Shirley的30歲生日，伍富橋除以聲明否認出軌外，還自貼「床照」來贈興一番。伍富橋成為「億萬駙馬」後未有放棄音樂，不時在網上分享唱歌影片，他還推出新歌《一劇之本》，他希望大家能夠多多支持，自言今次的MV是多年以來未嘗試過的風格，並附上MV花絮及當中的床上鏡頭。至於伍富橋跟Shirley遊埠展開生日之旅，男方卻被指「出軌」，今日伍富橋就把跟報料者餘下的對話公開，當Shirley回覆報料者「想睇」後，對方再留言︰「等你返香港再話你知。」似乎想賣關子來影響兩人的亡旅行心情，不過伍富橋卻親自以錄音回覆︰「點解等我返香港先send，而家send嚟睇下。」最後，兩公婆齊心對抗報料者。