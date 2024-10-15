伍富橋自封「被屈出軌KOL」 趁老婆30歲生日送厚禮公開「床照」

伍富橋娶富家女梁兆楹（Shirley）後榮升「億萬駙馬」，男方日前自爆有人向其老婆報料，指擁有他出軌證據，今日他趁太太30歲生日，以「被屈出軌KOL」來撰寫聲明，並以長文來順便冧爆Shirley，當中寫道：「出軌和被出軌，都跟樣子和家庭環境背景無關，是每個人的道德和人格問題。就算你們覺得我沒有道德，但其實我更沒有膽量。每個人都不會完美，但至少要善良。己所不欲，勿施於人，這樣你會活得快樂一些。還有那些想看見我婚姻失敗的人，希望你們都可以活得幸福快樂。」伍富橋與老婆Shirley結婚兩年經常恩愛放閃，日前兩人展開旅行慶祝女方生日，先後到了新加坡及馬爾代夫，伍富橋連日來分享度假照及影片，對於日前有人向Shirley私訊報料，聲稱手持伍富橋的「出軌」證據，而Shirley對老公卻採取信任，僅以一個讚好的emoji回覆及表示「想睇」，更交由老公親自處理。