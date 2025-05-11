伍富橋首次自編自導自演歌曲MV 喜獲太太梁兆楹擔任女主角

伍富橋最近推出歌曲《你是我的薔薇》，其歌曲MV更遠赴英國、芬蘭拍攝。伍富橋接受《am730》訪問表示：「其實今次拍歌曲MV係巧合，唔係刻意去拍，事緣就係早排同屋企人朋友去旅行嗰陣順便拎埋相機去影相，本身淨係記錄去外國旅行留念啫，但係見到個景色實在太靚，冇乜理由嘥咗。咁我早排又錄咗一隻歌，咁就諗住將呢啲片段剪埋一齊，點知又幾好睇喎！」他特別感謝太太梁兆楹（Shirley）願意擔任MV女主角，並表示：「我太太其實好少肯出鏡，之前我有一首歌《很多很多份之一》係講我同佢結婚同埋認識嘅經過，佢都唔肯出鏡。但今次呢一首歌佢肯出鏡嘅原因，就係因為講佢會死，佢就話如果係慘嘅就願意做，如果太sweet嘅就唔會肯答應。」他透露MV大量的鏡頭也是與老婆互相揸機拍攝，而某部份的同框畫面則是由好友負責拍攝。

首次自編自導自演歌曲MV 伍富橋分享新歌《你是我的薔薇》的創作概念則來自於外母欣賞韓劇《背著善宰跑 》主題曲，並笑言：「之後佢叫我翻唱呢一首主題曲，但係韓文我唔識得唱，後來就改咗一份中文嘅詞，咁我就搵咗我個音樂朋友幫手填呢一份歌詞。」他指今次MV是他第一次挑戰自編自導自演再加上自拍的作品，所以感到非常有新鮮感，他繼續說：「嚟緊我會多啲參與歌曲MV嘅製作。」

喜獲太太梁兆楹擔任女主角 伍富橋太太Shirley則接受訪問表示：「本來我哋冇諗住拍MV，係諗住旅行我啱啱都望一望咗失蹤咗影一啲Vlog，跟住老公話唔好嘥咗啲片，不如剪咗出嚟擺落首MV度。」她繼續指老公在MV中呈現送花的畫面一幕：「嗰一日咁啱係情人節，佢就托英國嘅朋友買咗束花送俾我，所以其實啲劇情係真實，都唔係一早設計，但係最後尾MV劇情大家都睇唔出我死。」她強調不願意在新歌MV呈現甜蜜的劇情，並笑言：「如果劇情係講我死咗嘅我先會做，我好想啲人睇完嘅MV係知道係可以跨越生死，係好慘嘅。」