伍樂城助Twins走上當紅偶像階梯 談阿Sa阿嬌出道時schedule好痴線

於牛頭角下邨一家五口成長的伍樂城，9歲開始學鋼琴，他1990年遠赴美國著名學府伯克利（Berklee College of Music）修讀音樂製作及電影配樂，他坦承五年才完成大學，跟經濟負擔有莫大關連：「因為每一個課程都係錢，譬如一個學期可以讀六科，但我唔夠錢只可以讀兩、三科，就好慢。」為了交學費，伍樂城求學期間兼職過不少工作，他稱：「五年我都無返過香港，Waiter、唐人街卡拉OK打碟都做過，最影響我係做Berklee音樂廳嘅帶位，因為所有有名嘅Musician嚟Boston開騷，都會嚟我哋學校，呢份工無得坐係好攰嘅，但乜嘢騷都會睇，譬如音樂劇、Heavy Metal、Jazz，甚至最勁嘅Celine Dion，係令我領略何謂先入為主，好多嘢我以為無乜特別，但表演期間原來玩得好正！」

為霆鋒監製多首經典

伍樂城1995年回港加入許願星工廠先做《山水有相逢》電影配樂，因而遇上人生兩大伯樂黃偉年及趙增熹，亦因趙增熹1996年監製梁漢文的專輯，讓伍樂城寫了首支大熱作《衣櫃裡的男人》，繼而再獲英皇賞識，先後為謝霆鋒監製《無聲彷有聲》、《愛後餘生》、《非走不可》等經典。談及霆鋒給人少說話及火爆的印像，伍樂城說：「我同佢合作無嘢喎，同佢溝通係最簡單直接！最記得《非走不可》，因為佢一邊錄我一邊諗到歌名，最初公司覺得唔吉利唔想用，係霆鋒撐呢個歌名。」亦因霆鋒的成功，英皇亦將未出道的Twins交到伍樂城手上，一批伍氏校園情懷作，順利幫Twins走上當紅偶像階梯，伍樂城說：「好多謝佢哋公司畀我哋好大自由度，無乜理我同填詞人點設計。」由Twins未出道到成名後多張專輯，伍樂城見證二人的辛苦，表示：「佢哋好早已經忙到死，一年等於人哋五、六年，未出道仲好啲，佢哋嘅schedule係痴線嘅，突然間就話要出，唔係一首歌喎，係一隻碟，好彩係兩個，嚟到一個瞓一陣先，一個叫嘢食錄歌先，所以連我根本都無得瞓，但亦訓練到我無乜問題解決唔到。」

食餐飯誕生《風箏與風》

伍樂城跟四大天王也先後合作過，他承認其中一次夢幻經驗，是監製及灌錄劉德華及梁朝偉合唱的《無間道》，令他登上金像獎頒獎台，摘下2003年金像獎最佳電影原創歌曲。談及獲得為這經典電影創作主題曲的機會，伍樂城自揭要擊敗眾多競爭對手，「我哋寫歌都係靠投稿，我要再次好多謝陳德建先生，當時佢處理晒劉德華先生嘅電影，好記得當時我食緊飯，求其問佢要唔要歌，佢話有套電影，故事係：『兵就係賊，賊就係兵！』就係咁多，我就即刻諗到Intro，仲即時喺餐廳攞張紙巾寫喺上面，其實我寫好多歌都係同人食緊飯，《風箏與風》都係咁寫出嚟。最後好好笑，陳德建話恭喜我，佢哋最後揀咗兩首，其中一首係我，咁仲慘，我嗰陣幾日都瞓唔著，End Up中咗，係好開心。」