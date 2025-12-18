伍詠薇工展會任一日店長 有興趣與Jeffrey合唱

伍姑娘表示滿意自己的銷售額，更想不到首位客人是男士：「佢哋講得啱，就嚟聖誕要諗送咩畀朋友，送健康產品係好選擇，自己健康都想啲老Best健康！」她自己亦正準備聖誕禮物，最愛手寫聖誕咭：「係咪好Old School？我覺得人與人之間，多咗好多電話、send個訊息講Happy New Year或者Merry Christmas就算，我收到喺柏斯嘅二哥寄我嘅聖誕咭，好窩心！」

伍姑娘透露平日是宅女，很多人以為她不會逛工展會，其實她最愛到會場購物：「其實我好多朋友都做產品，所以有好多老闆朋友喺度，我呢啲小婦人嚟到就『喂老闆，我嚟撐吓你！』跟住大家又俾好多產品我。最高紀錄嚟足四年，有兩年仲要借人哋鋪頭啲大車仔，拖咗兩車戰利品返去！」

最近網民瘋傳30年前，她在《十大中文金曲》奪新人獎銀獎的片段，伍姑娘說：「唔怪得呢排啲朋友係咁話我攞獎啦，95、96年嗰段片嘛，我首《失落於巴黎鐵塔下》呀嘛，我有印象！」她笑指初時看到片段感奇怪，但很開心大家仍然記得，還表示自己與「失」有緣：「我有《失落於巴黎鐵塔下》、又有《失樂園》，我同失字好有緣，所以我有咩都失而復得，哈。」伍姑娘亦有留意Jeffrey的作品《失約巴黎》，更表示有興趣與對方合唱。