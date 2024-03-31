伍詠薇復活節留港消費 心痛食肆商店陸續結業

復活節長假首日已有約70萬港人出境，再創疫情以來新高，意味接近每十個港人就有一個離境，各口岸人頭湧湧。港人「北上大遷徙」前往內地消費，本地零售及餐飲業叫苦連天，有飲食業界人士以「慘淡」來形容本土消費市道，連帶「全港店舖執笠結業消息關注組」爆紅。
伍詠薇在社交平台上載一張照片，有感而發說︰「假期開始⋯⋯好多朋友仔都出門享受假期，而我就決定留港消費。大家不妨留返啲錢錢喺香港消費促進經濟。老實講：我真係好心痛睇到新聞報道好多食肆結業，又或者仲有啲倖存嘅都頂得好辛苦……我希望大家共同努力無論點都好，救救香港食肆同其他在水深火熱之中嘅其他行業嘅店舖。」
她在留言區亦寫道︰「希望香港食肆行業嘅服務員，香港曾幾何時出名係禮貌之都。大家從事服務性行業嘅自己友……要爭氣。食物水準固然重要，服務態度好緊要友……總之要爭氣爭氣爭氣友……咁就更加多自己友支持。」她的照片見到有一隻印有自己年青時的照片水杯，證明自己在香港。
有網民留言表示認同，亦有網民稱過去曾遇過不禮貌對待，她回覆說︰「係嘅我都遇過，我會禮貌同佢哋講咁樣會趕客㗎。我係出自好心，就算對香港嘅客人甚至乎外地內地嘅客人都應該係有水準有效率同埋有禮貌。食物質素好之餘，服務態度都好緊要㗎」有網民指這些是配合國家要求，中港融合因此出現結業潮，她回覆說︰「當然希望整體都好啦！」