伍詠薇復活節留港消費 心痛食肆商店陸續結業

復活節長假首日已有約70萬港人出境，再創疫情以來新高，意味接近每十個港人就有一個離境，各口岸人頭湧湧。港人「北上大遷徙」前往內地消費，本地零售及餐飲業叫苦連天，有飲食業界人士以「慘淡」來形容本土消費市道，連帶「全港店舖執笠結業消息關注組」爆紅。

伍詠薇在社交平台上載一張照片，有感而發說︰「假期開始⋯⋯好多朋友仔都出門享受假期，而我就決定留港消費。大家不妨留返啲錢錢喺香港消費促進經濟。老實講：我真係好心痛睇到新聞報道好多食肆結業，又或者仲有啲倖存嘅都頂得好辛苦……我希望大家共同努力無論點都好，救救香港食肆同其他在水深火熱之中嘅其他行業嘅店舖。」