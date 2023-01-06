伙星行動 : 扭計特攻／雲妮侯斯頓：與愛共舞／通往夏天的隧道，再見的出口

嚟緊兩個禮拜賀歲檔，唔少大片準備就位，但係今個禮拜反而有3套大路得嚟小眾嘅新片上映。其實3套都易入口，動作喜劇、傳記片、日本動畫，放鬆放空都咁啱。

伙星行動 : 扭計特攻

伙星行動 : 扭計特攻

超強特工柯臣（積遜史達頓 飾）獲指派緊急任務，目標是追蹤億萬富豪兼軍火商桂格（曉格蘭特 飾），並阻止他把新型滅世武器流出市面。他被逼與幾位全球頂尖特工（柯布莉柏莎、加利艾維斯、畢士馬龍 飾）組隊，還找來荷里活巨星丹尼（佐斯夏利 飾）幫拖，透過偽裝來埋身調查桂格…一場環遊全球的狂野諜戰即將爆發，柯臣能否完成拯救世界的任務？

賣點︰唔喺賀歲檔上，但係有笑有打娛樂性夠豐富，都幾有八九十年賀歲片況味，尤其是戲名「扭計」呢兩粒字。港版預告片字幕譯得相當高汁，希望正片字幕都係同一位高手落筆。

雲妮侯斯頓：與愛共舞

從新澤西合唱團的女孩到有史以來最暢銷又獲獎無數的樂壇天后，電影毫無保留地將雲妮侯斯頓（娜奧美艾奇 飾）的音樂天賦，對音樂的熱愛，星途上的順遂與失意，生活上的風波點滴一一呈現，同時展示了她複雜的內心及多面性，帶領觀眾走過一段鼓舞人心、卻令人心酸又感性的旅程。

賣點︰出自《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》編劇手筆，呢套嘅故事走法都係大同小異，重現大場面加少少個人生活秘辛，旁觀天后的痛苦都幾肉赤。

通往夏天的隧道，再見的出口

通往夏天的隧道，再見的出口

你願意以6年青春，換來跟最愛再見一面嗎？神秘的「浦島隧道」一直是小鎮中最不可思議的禁地，傳說只要進入隧道就能得到任何想要的東西，但卻要換來極大的代價…男主角塔野薰（鈴鹿央士 配音）在妹妹意外離世後一直鬱鬱寡歡，與為著生活苦惱的轉校生花城杏子（飯豐萬理江 配音），攜手調查隱藏在隧道內的秘密，並實現彼此的希望，而與之交換的卻仍是個謎。然而，充滿未知的夏天即將開始……

賣點︰典型日式清新純愛故事，對「過去」「現在」「未來」的概念有細膩想法，睇完會掛住夏天，著住校服嘅夏天。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載