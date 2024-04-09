但願人長久｜吳慷仁拒與袁澧林演情侶 嘆台灣多事之春盼能喘口氣(有片)

由金馬影帝吳慷仁主演，香港新晉女導演祝紫嫣自編自導自演的電影《但願人長久》今晚於九龍圓方戲院舉行首映禮。吳慷仁一次過與戲中不同年齢階段的女兒，慷仁半說笑投訴兩個墟好嘈，但仍保持一貫慈父風範表示，她們開心就可以。本周日(14日)舉行金像獎頒獎禮的信心，他表示志在參與，最希望跟喜歡的導演和演員合照，例如同樣角逐男配角的謝君豪等，他自言熟悉香港電影，「未知會見到咩人，但見到佢一定認得。」

袁澧林在戲中演吳慷仁的女兒，與男神首次合作，一眾演員排完戲便會食大餐和麻雀耍樂交流感情，不過為角色減肥的吳慷仁卻是有得睇冇得食，他大爆Angela甚至人未到食物已到，食得非常滋味。Angela就自爆早前在台灣拍戲，天天吃美食，肥了7磅，「大脾好恐怖。」為應付新工作，近一個月要戒甜減肥。

談到與金馬影帝合作，Angela讚不絕口，她憶述，有場探監戲尤為深刻，「當時慷仁未化老妝，好靚仔又瘦咗啲，但既表現令我好相信佢係爸爸。」慷仁則表示看著angela盈淚的雙眼，「我心想你唔好喊出來，我會忍不住流淚。」他認真表示，希望再有機會合作拍戲。問到下次合作可會演情侶？吳慷仁立即耍手擰頭，「年齡有啲差距，佢後生好多。演哥哥就好，不要為難大家，要讓大家看得舒服，有更多很帥的男演員適合她，我做哥哥保護她就好了。」