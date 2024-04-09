但願人長久｜許恩怡想與媽咪柏安妮合作 與謝咏欣、祝紫嫣被吳慷仁嫌太嘈(有片)

謝咏欣、祝紫嫣和許恩怡(左至右)自認三個女人一個墟。(陳奕釗攝)

由金馬影帝吳慷仁主演，香港新晉女導演祝紫嫣自編自導自演的電影《但願人長久》，今晚(9日)於在圓方戲院舉行首映禮，一眾演員包括謝咏欣、袁澧林、許恩怡、周琳、許可兒和彭頌晴等再次「團圓」相當興奮，吳慷仁半說笑指被戲中「妻女」嘈到要自己走開避靜。

祝紫嫣與謝咏欣及許恩怡一齊受訪，自認三個女人一個墟，雖被戲中「爸爸」吳慷仁指太嘈吵，3人毫不介意，更大讚「爸爸」順得人兼非常貼心：「我哋見面一定會自拍，但最近睇訪問先知佢原來唔係咁鍾意影相，但都好幫手揸機。」