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娛樂
2024-04-09 23:50:00

但願人長久｜許恩怡想與媽咪柏安妮合作 與謝咏欣、祝紫嫣被吳慷仁嫌太嘈(有片)

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謝咏欣、祝紫嫣和許恩怡(左至右)自認三個女人一個墟。(陳奕釗攝)

謝咏欣、祝紫嫣和許恩怡(左至右)自認三個女人一個墟。(陳奕釗攝)

由金馬影帝吳慷仁主演，香港新晉女導演祝紫嫣自編自導自演的電影《但願人長久》，今晚(9)於在圓方戲院舉行首映禮，一眾演員包括謝咏欣、袁澧林、許恩怡、周琳、許可兒和彭頌晴等再次「團圓」相當興奮，吳慷仁半說笑指被戲中「妻女」嘈到要自己走開避靜。

祝紫嫣與謝咏欣及許恩怡一齊受訪，自認三個女人一個墟，雖被戲中「爸爸」吳慷仁指太嘈吵，3人毫不介意，更大讚「爸爸」順得人兼非常貼心：「我哋見面一定會自拍，但最近睇訪問先知佢原來唔係咁鍾意影相，但都好幫手揸機。」

謝咏欣、祝紫嫣和許恩怡(左至右)自認三個女人一個墟。(陳奕釗攝) 許恩怡為電影《但願人長久》苦練湖南話。(陳奕釗攝) 許恩怡盼有機會與母親柏安妮合作拍電影。(陳奕釗攝)

為電影苦練湖南話

金像獎頒獎禮將於本周日(14日)舉行，《但願人長久》獲4項提名，其中金馬獎最佳新演員的謝咏欣亦有份入圍角逐新演員，問到可有信心再下一城時，她回應道：「平常心，拎到金馬已經好幸運，希望爸爸都可以攞獎。」她直言暫未準備得獎感言，笑謂打算重用金馬獎的感言。入圍角逐新導演獎的祝紫嫣表示，寧願謝咏欣、吳慷仁得獲獎。

許恩怡(Nat)透露為電影不停練湖南話，早於開鏡前7個月已開始準備，受訪時更即席示範。問到媽咪柏安妮可有教授演戲心得，Nat就大爆被媽咪嫌煩，「如果我係練廣東話，佢聽到唔啱會指正我。」至於是否想跟母親合作拍照時，她直言，「我想架，不過佢依家鍾意睇書、瞓覺呢種生活模式。」

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