佐敦華豐大廈今晨發生三級火警，至今造成5人死亡、33人受傷。消防處分區指揮官(九龍南)林建軍指出，起火位置在大廈1至2樓，為持牌賓館及健身中心，不涉及劏房。勁力健美中心的招牌更是佐敦一個著名地標，它是香港僅存的鐵館之一。早年毛記電視節目《Terry遊學團》曾採訪健身中心的負責人，及拍攝入面情況，而Terry見到健身中心起火的新聞，亦在IG分享報道並留下三個哭泣emoji。

從《Terry遊學團》的影片見到，華豐大廈的水牌大都是賓館名牌，另有化驗所、跌打、皮膚專科及勁力健美中心的名牌。Terry與Dickson於是上樓梯往位於一樓的勁力健美中心，畫面見到非常殘舊，電線箱的電線外露。當他們介紹勁力入面的情況，見到有舊式的健身裝備，跑步機、大量啞鈴，健身設備上的軟墊亦可見到歲月痕跡。

勁力健美中心有42年歷史

Terry訪問負責人馬師傅，對方稱勁力健美中心於1982年成立，由他的大哥創建，由於當時美國非常流行健身，之後傳入香港，加上阿諾舒華辛力加的電影影響，令80年代牽起健身熱潮。馬師傅稱高峰期曾有600多人在館內，惟場內只可以容納20人，餘下的人士有些會把健身器材搬到門口，有些人則到鄰近的戲院先看戲，之後才再到中心操練。

勁力健美中心不收教練費

馬師傅稱隨住新式的健身中心興起，裝潢、配備更完善，於是令這些傳統鐵館日漸式微，但馬師傅稱在這裡健身不會收任何教練費用，因為大家都是互相「睇」住大家，見到有人錯動作會立即糾正。Dickson更即場獲馬師傅指點如何使用設施鍛鍊，Dickson與Terry表示在這裡鍛鍊因為不會有任何女仔經過，所以一定會很專心，而且場內的窗是全部打開，因此可以邊舉鐵一邊聽到馬路聲，感覺很特別。