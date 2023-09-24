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娛樂
2023-09-24 20:13:44

佐藤健丁海寅Henry Golding來港浦酒吧 同林明禎介紹香港夜遊好去處

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Henry Golding、佐藤健、林明禎及丁海寅應旅發局邀請，拍攝推介香港夜生活。

日劇男神佐藤健、南韓人氣演員丁海寅、荷李活明星亨利高汀（Henry Golding及大馬「女神」林明禎早前應香港旅遊發展局(旅發局)邀請，來港體驗及拍攝宣傳向全球粉絲及旅客親身分享香港獨特精彩的一面

佐藤健在旅發局的安排下，到中環米芝蓮三星中餐館享用晚餐，在維港美景下享受粵式精緻餐飲體驗；並到今年「亞洲50最佳酒吧」榜上有名的香港酒吧，品嚐以香港傳統美食為主題的特色雞尾酒他更到M+感受當代視覺文化的氛圍，他指：「全球均沒有一個地方像香港一樣，能擁有自己獨特的文化。如果我再和朋友去香港旅遊，一定會帶他們來

 

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丁海寅則乘坐香港摩天輪，又到天台酒吧，以不同角度欣賞摩天高樓林立、璀璨燈火的迷人景色。相隔5年再臨香港的丁海寅，拍攝浪漫愛情劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》成名的丁海寅，對充滿浪漫氛圍、享譽世界的天際線感到讚歎，表明將來很想再來香港：「一想到香港就定必聯想到夜景，很慶幸自己今次來港能欣賞香港璀璨的城市魅力，非常幸運能親身享受到這段幸福時光。」

Henry Golding快閃香港24小時行程中，不忘到訪中環最新的特色酒吧品嚐各款美酒；林明禎亦到享負盛名的旺角金魚街及傳統排檔的廟街夜市，感受香港多元及地道的旅遊元素 

 

旅發局早前先後深圳衛視的《大灣區玩家》及台灣綜藝節目《綜藝新時代》合作，安排一眾主持來港體驗香港魅乘坐電車觀光、品嚐蛋撻及雞蛋仔等地道小吃另外，人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor下月應邀訪港，到駐名景點蘭桂芳串遊特色酒吧、到西九文化區感受文化藝術氣色及香港戶外活動體驗等，再以剪紙呈現香港特色

 

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