佐藤健丁海寅Henry Golding來港浦酒吧 同林明禎介紹香港夜遊好去處

日劇男神佐藤健、南韓人氣演員丁海寅、荷李活明星亨利高汀（Henry Golding）及大馬「女神」林明禎早前應香港旅遊發展局(旅發局)邀請，來港體驗及拍攝宣傳片，向全球粉絲及旅客親身分享香港獨特精彩的一面。
佐藤健在旅發局的安排下，到中環米芝蓮三星中餐館享用晚餐，在維港美景下享受粵式精緻餐飲體驗；並到今年「亞洲50最佳酒吧」榜上有名的香港酒吧，品嚐以香港傳統美食為主題的特色雞尾酒。他更到M+感受當代視覺文化的氛圍，他指：「全球均沒有一個地方像香港一樣，能擁有自己獨特的文化。如果我再和朋友去香港旅遊，一定會帶他們來。
丁海寅則乘坐香港摩天輪，又到天台酒吧，以不同角度欣賞摩天高樓林立、璀璨燈火的迷人景色。相隔5年再臨香港的丁海寅，拍攝浪漫愛情劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》成名的丁海寅，對充滿浪漫氛圍、享譽世界的天際線感到讚歎，表明將來很想再來香港：「一想到香港就定必聯想到夜景，很慶幸自己今次來港能欣賞香港璀璨的城市魅力，非常幸運能親身享受到這段幸福時光。」
Henry Golding快閃香港24小時行程中，不忘到訪中環最新的特色酒吧品嚐各款美酒；林明禎亦到享負盛名的旺角金魚街及傳統排檔的廟街夜市，感受香港多元及地道的旅遊元素 。
旅發局早前先後深圳衛視的《大灣區玩家》及台灣綜藝節目《綜藝新時代》合作，安排一眾主持來港體驗香港魅力，乘坐電車觀光、品嚐蛋撻及雞蛋仔等地道小吃。另外，人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor下月應邀訪港，到駐名景點蘭桂芳串遊特色酒吧、到西九文化區感受文化藝術氣色及香港戶外活動體驗等，再以剪紙呈現香港特色。