佐藤健丁海寅Henry Golding來港浦酒吧 同林明禎介紹香港夜遊好去處

日劇男神佐藤健、南韓人氣演員丁海寅、荷李活明星亨利高汀（Henry Golding）及大馬「女神」林明禎早前應香港旅遊發展局(旅發局)邀請，來港體驗及拍攝宣傳片，向全球粉絲及旅客親身分享香港獨特精彩的一面。

佐藤健在旅發局的安排下，到中環米芝蓮三星中餐館享用晚餐，在維港美景下享受粵式精緻餐飲體驗；並到今年「亞洲50最佳酒吧」榜上有名的香港酒吧，品嚐以香港傳統美食為主題的特色雞尾酒。他更到M+感受當代視覺文化的氛圍，他指：「全球均沒有一個地方像香港一樣，能擁有自己獨特的文化。如果我再和朋友去香港旅遊，一定會帶他們來。