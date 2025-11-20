佐藤健香港騷門票出錯變朴寶劍見面會 粉絲開苦主group揚言報《東張》

日本男星佐藤健襲港開show，並以Netflix日劇《玻璃之心》中的樂隊TENBLANK成員身份展開亞洲巡迴見面會《TENBLANK 佐藤健 FAN MEETING - ASIA TOUR》，香港站昨晚在亞洲博覽館Hall 10舉行，可惜活動結束後卻引起大批觀眾不滿，既在社交網留言不吐不快，更在TG開苦主group炮轟主辦單位。
狂迷強拖偶像
佐藤健昨晚站亞博Hall 10舞台大開金口，唱出TENBLANK多支作品，又手持充滿香港特色的紅白藍袋向粉絲狂派福利，還落台親近觀眾大送紀念品，不過卻有瘋狂fans強行扯住佐藤健的左手，有網民拍下對方惡行並寫：「真係唔係講笑，睇show可唔可以俾返少少禮儀？扯佐藤健隻手係咩事？？仲要扯到當事人都忍唔住回望就知你有幾大力啦！藉此教導大家，睇show真係唔好咁痴線啦。」另有觀眾在網上鬧爆部份幸運fans，出貓上台成功與偶像合照及簽名，雖然即時向工作人員投訴但仍沒有阻止作弊粉絲上台，批評安排與做法不公平。
部份座位消失
與此同時，TG出現開「TENBLANK苦主group」，逾200人加入狠批主辦方Live Nation及Cityline，事關有持票人士入場後發現不同票價的Block B與Block C座位安排出錯兼出現座位嚴重混亂，當中Block B的L至P行更離奇消失，疑是Cityline門票出現問題，最離譜是有人的門票上竟把《TENBLANK 佐藤健 FAN MEETING》印錯成《朴寶劍 FAN MEETING》，有苦主已向消委會及華納唱片方面投訴，亦有人表示已報《東張西望》。