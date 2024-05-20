《東張西望》上周連日來報道何伯夫婦，就連《福祿壽訓練學院》亦都安排阮兆祥、李思捷神還原何伯與何太，成為網民熱話，究竟又為無綫兩個節目的收視帶來甚麼結果呢？

不少網民表示為了追看何伯及何太「千語BB」的訪問，專程追看《東張西望》。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《東張》跨平台直播收視最高28.4點（184萬觀眾），較前周增加逾37萬觀眾收看，更成為《東張》今年最高收視紀錄，認真犀利。周日播出綜藝節目《福祿壽訓練學院》阮兆祥、李思捷神還原何伯夫婦，最高收視22.6點（147萬觀眾），成該節目開播以來最高收視一集。