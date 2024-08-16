何伯何太被商場保安驅趕 「走投無路」 在廁所開直播疑觸犯法例

何伯與何太從羅湖返港，在粉嶺一商場內開直播。

何伯與何太數月來成為城中熱話，由追討450萬的家事演變出房署收樓風波，二人流離失所，連日來四出搵酒店留宿，日前，二人入住羅湖一間酒店，有網民更外賣送上「鬼節三寶」祭品。何太懶理「黑粉」，昨日（15日）她開直播與網民互動時，卻疑被保安趕走。

反問點解不能直播

昨日，何伯與何太從羅湖返港，今次何太選擇在粉嶺一商場內開直播，直播中見他們坐在商場的石壆，期間有一名疑似保安走近，何太卻自作多情向保安微笑說：「hello，多謝晒！」不過，保安卻立即表態，疑趕走對方表示：「唔係啊，就嚟收工㗎啦，你……」何太得知表錯情後，立即收起笑容，繼續板起塊面做直播。

未幾，再有另一位女生走近禮貌地向何太說：「唔好意思啊，你係咪喺度直播啊？」何太則充滿霸氣反問：「唔可以㗎咩？」該女生則表明：「唔好意思啊，呢度公眾位置唔可以啊！」何太續嬲爆謂：「ok，唔可以，得！」並黑面執嘢走人。