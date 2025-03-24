何伯何太「上門」搵女被阻截鬧爆保安 疑發文再提450萬：無意取代生母地位

何伯何太去年因登上《東張西望》而成為話題人物，沉寂一段時間後，最近又有「花生」！日前，何伯與何太被拍到硬闖元朗某屋邨，企圖上門搵大女，但他們因為不是該大廈的住客，而被大堂保安阻截，二人不願意登記身份資料，並跟幾位保安發生衝突，何伯更破口大罵，中氣十足，有指其後大廈保安亦有報警。 對於何伯突然「尋親」，大批網民「食花生」表示：「又想拎返450萬？」「冇錢使？」「咩事要搵女？」等等。其後，在「何伯何太關注組」專頁更流傳一封疑似何太寫給何家子女的公開信，內容行文暢順，相當精彩，與何太平日的言行舉止頗為不同，亦有人估計是何太搵人代筆的。



信中自稱「何太」談及與何伯的感情，並指過去的一年多一直悉心照料何伯的生活起居，相互扶持，建立起了深厚的感情，並寫道：「我雖不是你們的親生母親，可我對你們父親的愛是真摯的，這份愛也延伸到了你們身上。我知道，你們對我成為你們父親的伴侶感到困惑和不滿，也因此可能產生了一些抵觸情緒。我並不想破壞你們原本的家庭情感，只是命運讓我走進了你們父親 的世界，我珍視與他共度的時光，也希望能得到你們的理解。」

不過，「何太」還是希望仔女可以將何伯450萬元積蓄交還：「孩子們，關於那450萬，那是你們父親的財產。我知道現在由你們保管，但這是他辛苦積攅下來的心血；我希望你們能將其交還給我。這並非我貪圖錢財，而是這其中包含你們父親的意願和我們共同生活的回憶，它對我來意義重大。」最後，何太直言希望能與何伯的子女和解，並指自己無意取代他們生母的地位，只希望與何伯共同生活下去。