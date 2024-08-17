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娛樂
2024-08-17 15:43:55

何伯再暴露行蹤 何太獅吼功喪鬧35分鐘：返你啲仔女度

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何伯直播中向網民間接默認行蹤。

何伯直播中向網民間接默認行蹤。

何伯與何太數月來成為城中熱話，由追討450萬的家事演變出房署收樓風波，二人流離失所，連日來四出搵酒店留宿，夫婦二人昨晚（16日) 轉陣北上到深圳的酒店住，並繼續在網上開直播，時間長達1小時55分鐘，其間，何太更爆seed 激動狂鬧何伯向網民透露自己的行蹤。 

何伯何太昨晚在深圳一間酒店入住，隨即開直播火速就被黑粉搵出下榻地址，並瘋狂留言，向來單純的何伯細聲表示：「又俾佢地搵到」，間接透露了自己的行蹤，引發何太火山爆發，使出獅吼功向何伯鬧足35分鐘。何太爆seed 喪鬧何伯：「你係咪又想我鬧呢？你又暴露咗自己喺邊？人哋打晒出嚟就要爆，你係咪想瞓街？唔好成日製造問題，我忍夠你啦！我受夠啦！」、「你出街瞓，唔好再跟住我。你咁樣爆自己行蹤，激到我幾嬲，係咪想我同你離婚？」何伯露出可憐的樣子：「梗係唔係，我都話唔坐喺呢度。」 

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何太未有停口繼續咆哮：「你果然每一下都中人哋計，你仲細個，你係3歲呀！你就嚟80歲啦，都係咁死蠢。你以前點搵食，你係食屎㗎！」續叫何伯以後唔好再跟住她，何伯即謂：「唔跟你跟邊個呀？」何太說：「返你啲仔女度！！！」場面相當激動；最後，何太聲稱房間被撳鐘敲門，有網民就推斷應該是公安找上門。

何太火山爆發喪足何伯35分鐘。 被罵的可怕，表現得相當可憐。 何太嗌離婚，叫何伯返仔女度。

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