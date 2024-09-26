何伯大爆何太「大陸有老公」 喪鬧黑粉壞事做盡

《東張西望》報道過的何伯夫婦，時至今日仍然是新聞人物，何伯夫婦每日都會堅持開直播與網民互動。日前，翁靜晶在YouTube頻道表示要幫「何志華尋妻」，直指有人在大陸未離婚但在香港結婚，以及虛報年齡，期間更多次拿起兩款河馬公仔做直播，令網民認為她在直播中提及的人便是何太。 消息傳出後，即掀起網民熱議，而何太亦潛水停開直播，相隔一日後，昨晚(25日）她再開播狂鬧黑粉心理變態。

翁靜晶日前提到何志華的太太曾到湛江睇醫生，稱女方於19年湛江賭博，被行政拘留。昨晚直播中，何太先稱自己不懂湛江話，並指自己光明磊落，清者自清，鬧爆黑粉壞事做盡：「你哋屈我重婚，又話我終於乜乜乜入到呢個罪，唔好意思呀，令你哋失望，我都叫你唔好花啲心思惡搞人喇，班黑粉係好可憐蟲，根本冇嘢好做，不為自己人生着想，不懷好意阻人發展，即係加害人，根本就係人格分裂，有精神病。」而向來力撐老婆的何伯即時和應，並直斥黑粉心理變態，是精神病患者，並大爆：「我哋兩公婆迎難而上，乜都唔驚，繼續抹黑啦，我哋大把漂白水。唔使理佢㗎，何太大陸梗係有老公，香港大陸兩邊走，佢係有大陸老公！」 何太不停喪鬧黑粉，但未有正式回應「何志華尋妻」一事，她續指：「人哋點陷害我都冇事，我都會吉人自有天相。有天看護，不知幾開心，見班黑粉搞事又落空，我真係戥你哋淒涼，冇一件事成功？啲黑粉根本有妄想病，成日叫洗淨坐監，你坐我都未呀。」最後，何太再感謝支持她的人。