何佩瑜原來係隱世女DJ 望為張國榮搞70歲生日派對

一向有型格嘅何佩瑜（Jeana），原來她暗藏打碟技能，並已經悄悄現身好幾場Cantopop Party客串做DJ，跟大班樂迷癲埋一份！提起去Cantopop Party，Jeana即刻眼仔碌碌，「之前特登去聽Beat Friday嘅Cantopop Party，氣氛真係好正！全場一齊大合唱，好似去咗巨型K房咁。啲歌都係香港頂尖金曲，好多回憶湧返晒出嚟，好似時光倒流返番八、九十年代，可以放低壓力盡情跳。」

Jeana現身Party做DJ打碟並非玩玩下，原來已經有十年功力！「十年前已經學咗，都演出過幾次，所以今次pick up返都唔算太難。」問到忽然玩打碟原因，她一面滿足地說：「做DJ可以同大家分享自己鍾意嘅音樂同Remix，見到大家跟住跳真係好有滿足感！我平時喺屋企同朋友聚會都會客串DJ㗎！」

提到打碟蝦碌事，Jeana邊笑邊說：「Halloween嗰次我想用《半斤八兩》壓軸，仲用mic同觀眾講：『以下呢隻歌大家都識……』點知播出嚟竟然係《皇后大道東》！哈哈，我笑到停唔到，居然記錯歌名！不過好彩《皇后大道東》大家都識跟住唱。」