何依婷是非不斷被批演技差兼反骨 發文自勉：被誤會不可怕

TVB台慶劇《新聞女王》贏盡口碑，連帶一班演員都備受關注，惟在劇中飾演SNK News主播「徐曉薇」的何依婷（Regina）演技被網民狠批，甚至被封「尷尬女王」。何依婷近來是非不斷，繼日前返TVB「洗樓式」派餅卡後，昨日（29日）更貼文疑為負面報導分享感受。

何依婷一向予人乖乖女的形象，早前出席《新聞女王》宣傳活動時，分別被佘詩曼同李施嬅一人一句單打，揶揄她真實跟角色一樣不懂感恩兼反骨，事後她指佘詩曼只是開玩笑︰「或者佢太入戲，Man姐就係咁！」；而日前何依婷返TVB 派餅咭，再被樂易玲寄予：「做人妻喇，唔好咁惡。」令她頓時一臉尷尬，更被網民封為「尷尬女王」。