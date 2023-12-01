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娛樂
2023-12-01 16:30:19

何依婷是非不斷被批演技差兼反骨 發文自勉：被誤會不可怕

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何依婷是非不斷被批演技差兼反骨 發文自勉：被誤會不可怕

何依婷被批演技差。

TVB台慶劇《新聞女王》贏盡口碑，連帶一班演員都備受關注，惟在劇中飾演SNK News主播「徐曉薇」的何依婷（Regina）演技被網民狠批，甚至被封「尷尬女王」。何依婷近來是非不斷，繼日前返TVB「洗樓式」派餅卡後，昨日（29日）更貼文疑為負面報導分享感受。 

何依婷一向予人乖乖女的形象，早前出席《新聞女王》宣傳活動時，分別被佘詩曼同李施嬅一人一句單打，揶揄她真實跟角色一樣不懂感恩兼反骨，事後她指佘詩曼只是開玩笑︰「或者佢太入戲，Man姐就係咁！」；而日前何依婷返TVB 派餅咭，再被樂易玲寄予：「做人妻喇，唔好咁惡。」令她頓時一臉尷尬，更被網民封為「尷尬女王」。 

面對負面新聞，何依婷昨日在社交網分享感受，她表示：「最近真的收到很多 inbox和留言，感謝大家喜歡徐曉薇，有點笨 又有點壞 情緒又不穩定，聽起來一個不怎麼討好的角色，卻意外得到大家的鼓勵，也收到一些有抑鬱經歷的網民的留言認同，特別能理解曉薇的痛苦和心情，真的真的想跟你們說聲謝謝。」她續自勉謂：「也許人生不是每件事都盡如人意，但暴風雨過後終會天晴，也成就了今天更好的自己，一切一定會好起來了 」最後更hashtag ：「#謝謝大家 #最愛網民了 #被誤會不可怕 #被擊倒才可怕 #一起加油 #做個快樂的寶寶」。

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何依婷昨日發文自勉，表示暴風雨過後終會天晴。 何依婷早前出席宣傳活動，被佘詩曼指反骨。
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