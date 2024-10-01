何依婷為《新聞女王2》做準備？挑戰方健儀地位鬥到盡

Regina坦言飾演女主播真的不易，還好早前拍劇有所練習，「之前都嘗試演新聞女主播，當時已經覺得不易，尤其是眼睛的節奏控制最難，更特別看很多新聞、練習讀新聞稿，甚至找來專業人士指導，上課學習，了解主播報新聞時如何發音和咬字。」今次能夠同資深女主播Akina合作，Regina能夠近距離了解主播需要的手眼協調、口齒伶俐，她笑言日後要再次扮演類似角色時，就能更得心應手。

Akina表示以為「重操」主播一職應該駕輕就熟，然而短片內的健康資訊也令她大開眼戒，需要重新學習。她說：「近年來我也有主持一些健康節目，對很多問題也有所涉獵，但這次的兩個主題也很新穎而且『貼地』，自己也要花點時間了解。」她透過今次拍攝，了解到坊間聲稱可以降膽固醇的保健食品，其功效一直成疑，甚至有研究服指用後壞膽固醇水平並無顯著改變，她說︰「其實香港有高達51.9%香港人有高膽固醇，這些患者有機會引發冠心病、心臟病發或中風等致命心腦血管疾病，如果以為保健食品一定有效，所帶來的影響真的可大可小。」