何依婷結婚｜今晚偕老公返港 憑《新聞女王》曉薇打入女配10強

何依婷於12月16日在峇里島舉行盛大婚禮，不但煙花不停放，又有馬車入場，更有當地民族表演，網民都非常好奇她的婚禮使了多少錢。今晚她與老公一齊返港，並準備周五到澳門出席《新聞女王》大結局活動。

被問婚禮使幾多︰ 大有大搞 日前何依婷在IG舉行「你問我答」，有網民問到她的婚禮開支時，她回應說︰「不過所有東西都是大有大搞，細有細搞，可以按budget辦事。如果out budget可以邀請小d賓客，佈置簡單一點，坊間wedding planne有很多選擇可以為你地訂製合適的，一生人一次，最緊要自己喜歡同開心」她亦坦言婚禮內一些環節在港比較難做到，最重要一班朋友去旅行。

單係房間一晚9千 由於她的好姊妹換了不同5星當地酒店，網民亦好奇她是否跟住轉換，她只謂在同一間酒店，但就每兩日換一次房，體驗了不同villa房間。她更特別推薦酒店其中一間villa房，從網站所見，她指的房間接近9千蚊一晚，未計其他附加費用。在峇里舉行婚禮是不少名人的熱門選擇，今年4月何超蓮與竇驍的婚禮亦是在當地舉行，據悉花費逾5千萬港元。