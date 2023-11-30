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娛樂
2023-11-30 15:45:00

何依婷結婚｜返TVB洗樓式派300張餅卡 樂易玲以「新聞女王」上身贈慶︰做人妻唔好咁惡

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何依婷結婚｜返TVB洗樓式派300張餅卡 樂易玲以「新聞女王」上身贈慶︰做人妻唔好咁惡

何依婷結婚｜返TVB洗樓式派300張餅卡 樂易玲以「新聞女王」上身贈慶︰做人妻唔好咁惡

TVB出現藝人離巢潮之外，年尾仲有女藝人結婚潮！早前小花陳嘉慧十月閃婚嫁人，近期仲宣布有喜；湯洛雯與馬國明年底旅行結婚，昨天過大禮大晒流星錘般的龍鳳鈪；而近排憑《新聞女王》演心機女徐曉薇的何依婷(Regina)，早前都宣布婚訊，將會同圈外男友下個月結婚，她昨天回到TVB派餅卡，與樂易玲一唱一和。

何依婷結婚｜返TVB洗樓式派300張餅卡 樂易玲攬住何依婷恭喜對方。 何依婷結婚｜返TVB洗樓式派300張餅卡 樂易玲笑言「做人妻唔好咁惡」 何依婷結婚｜返TVB洗樓式派300張餅卡，獲娛樂新聞台全程直擊 何依婷結婚｜早前她與男友在法國巴黎影婚照（何依婷IG） 何依婷結婚｜早前她與男友在法國巴黎影婚照（何依婷IG）

樂易玲出擊 何依婷︰咁你而家唔好嬲啦

何依婷日前返「娘家」TVB派餅卡，娛樂新聞台全程直擊拍片，當中Regina更去TVB高層樂易玲辦公室派餅。掌管藝人的樂小姐一見到何依婷就笑言「我預咗啦你唔請我，你唔請我食餅我就會嬲」，隨後樂小姐即刻伸手攬攬，再補多句「恭喜佢！恭喜佢！」。唔識點反應嘅何依婷唯有話「咁你而家唔好嬲啦」。

殊不知樂易玲轉頭再「提醒」何依婷「做人妻喇，唔好咁惡！好奸呀」，相信係講緊何依婷喺《新聞女王》的角色徐曉薇，。早前《新聞女王》宣傳受訪時，佘詩曼同李施嬅一人一句單打何依婷，似乎與樂小姐有共通點。

何依婷飾演「SNK News晚間新聞主播」（徐曉薇）。 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷結婚｜Regina是香港小姐207亞軍，曾演出學是學非等TVB節目。（何依婷IG） 何依婷中學在香港佛教孔仙洲紀念中學就讀，DSE考到27分。

《新聞女王》三名女主角早前接受《東張西望》訪問時，被問到佢哋真人同角色反差大唔大，佘詩曼及李施嬅就分別表示「極大」同「超大」，之後阿佘就問何依婷「咁你呢？」，何依婷就話「超級大」，點知佘詩曼就講「唔係呀，我覺得你真人都係咁」。

何依婷結婚｜佘詩曼及李施嬅在訪問中笑言何依婷劇中反骨（《東張西望》影片截圖） 何依婷結婚｜佘詩曼及李施嬅在訪問中笑言何依婷真人與劇中一樣反骨（《東張西望》影片截圖）

何依婷劇中反骨

留意返，何依婷劇中角色係阿佘飾演嘅Man姐頭馬，但就暗中撻著Man姐死對頭馬國明，簡稱係一個反骨女。阿佘講完呢句之後望咗一眼何依婷，再轉身向住李施嬅，而李施嬅一聽到就大笑咗出嚟，主持亦有少許愕然，何依婷就尷尬表示「Man姐太入戲啦！」。後來何依婷喺另一場合被問到會否請佘詩曼同李施嬅出席婚禮，佢就話「冇位」，強調自己搞小型婚禮，2人會明白。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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