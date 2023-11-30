何依婷結婚｜返TVB洗樓式派300張餅卡 樂易玲以「新聞女王」上身贈慶︰做人妻唔好咁惡

TVB出現藝人離巢潮之外，年尾仲有女藝人結婚潮！早前小花陳嘉慧十月閃婚嫁人，近期仲宣布有喜；湯洛雯與馬國明年底旅行結婚，昨天過大禮大晒流星錘般的龍鳳鈪；而近排憑《新聞女王》演心機女徐曉薇的何依婷(Regina)，早前都宣布婚訊，將會同圈外男友下個月結婚，她昨天回到TVB派餅卡，與樂易玲一唱一和。

樂易玲出擊 何依婷︰咁你而家唔好嬲啦

何依婷日前返「娘家」TVB派餅卡，娛樂新聞台全程直擊拍片，當中Regina更去TVB高層樂易玲辦公室派餅。掌管藝人的樂小姐一見到何依婷就笑言「我預咗啦你唔請我，你唔請我食餅我就會嬲」，隨後樂小姐即刻伸手攬攬，再補多句「恭喜佢！恭喜佢！」。唔識點反應嘅何依婷唯有話「咁你而家唔好嬲啦」。

殊不知樂易玲轉頭再「提醒」何依婷「做人妻喇，唔好咁惡！好奸呀」，相信係講緊何依婷喺《新聞女王》的角色徐曉薇，。早前《新聞女王》宣傳受訪時，佘詩曼同李施嬅一人一句單打何依婷，似乎與樂小姐有共通點。