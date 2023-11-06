何依婷結婚｜Regina宣布嫁人 無綫力捧小花又少一個

無綫力捧小花何依婷今日上載與男友在法國巴黎影的婚照，宣布答應男友求婚。她回應傳媒表示婚照於幾個月拍攝，婚期暫定農曆新年前，屆時會跟親友食飯去旅行，不會在香港大排筵席，並謂婚後仍會努力工作，更希望接多些劇集。同時，她亦稱未有懷孕計劃，間接否認雙喜臨門。
她透露男方比她大一歲，從事物流行業，大讚男友性格好，為人孝順踏實，而且EQ高，並稱二人相識了好長時間，見證住大家成長，對方又可以給予她安全感。早前有大陸網民見到何依婷與男友到廣州看展覽，更指女方全身打扮富貴。
去年割瘤放慢腳步
何依婷於2017年參選港姐並獲得軍，同年冠軍為雷莊𠒇。入行6年的她，上位速度非常快，在19年因主持《學是學非》而備受關注，未幾獲無綫拍劇，而且每次的角色戲份頗重，同時也因為她的口才，在多個大騷擔任司儀。到21年，她更獲安排拍攝台慶劇《十月初五的月光》，首次孭飛做女主角，惟去年她自爆要入院割腫瘤之後，工作腳步也放緩下來。
上位小花少了兩個
今年無綫有兩位力捧小花先後宣佈嫁人，除了何依婷外，還有陳嘉慧。過去無綫甚少力捧人妻上位，特別是上位中的小花如嫁人，無綫會改捧其他小花，現時餘下備受力捧的小花有游嘉欣、陳星妤、劉穎鏇、郭柏妍、羅毓儀。