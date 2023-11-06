何依婷結婚｜Regina宣布嫁人 無綫力捧小花又少一個

無綫力捧小花何依婷今日上載與男友在法國巴黎影的婚照，宣布答應男友求婚。她回應傳媒表示婚照於幾個月拍攝，婚期暫定農曆新年前，屆時會跟親友食飯去旅行，不會在香港大排筵席，並謂婚後仍會努力工作，更希望接多些劇集。同時，她亦稱未有懷孕計劃，間接否認雙喜臨門。

她透露男方比她大一歲，從事物流行業，大讚男友性格好，為人孝順踏實，而且EQ高，並稱二人相識了好長時間，見證住大家成長，對方又可以給予她安全感。早前有大陸網民見到何依婷與男友到廣州看展覽，更指女方全身打扮富貴。