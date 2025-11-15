何依婷自爆「拜金」形象背後消費模式 透露名字由來感人故事

現年31歲的何依婷（Regina），參加2017年香港小姐奪亞軍入行，憑其甜美樣子備受TVB力捧 ，近來她在劇集《金式森林》飾演「鄺善荃」，演技亦獲網民讚好。何依婷前年年底與富二代男友Cedric在峇里島結婚，婚後升呢做闊太，生活十級跳，經常周身名牌，不時被指「拜金」，日前，她在社交網跟網民大玩「你問我答」，就自爆「拜金」形象背後的消費模式。

有網民問到：「Have you ever over spend? (你有試過過度消費嗎？)」何依婷坦言：「真係未試過over spend。」她續解釋：「雖然作為女生都真係幾鐘意shopping，但係極少衝動消費，我自己買野傾向揀簡單百搭款可以著好耐而不是追season。而且消費的原則是要在能力範圍內不可以入不敷支，投資理財儲蓄同樣很重要！」

名字由來有洋蔥

其後，再有網民問到：「何依婷呢個名有冇意思？」何依婷就分享原來自己的名字背後有「洋蔥」；她表示名字是由她最敬愛的爺爺所改，「他希望我長大後有所依靠，婷婷玉立。從小他就是我的依靠，照顧我成長，教我讀書做人的道理。他在我心中是最權威的存在，他的離開就像割了我身體的一片肉，但何依婷這個名字，是他送給我永伴我的禮物」，可見何依婷與爺爺感情深厚，相當孝順。