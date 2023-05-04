何依婷被欽點做是非精形象入屋變上位小花 夥拍佘詩曼拍新劇獲送禮

TVB熱播劇集《法言人》好評滿滿，何依婷於劇中飾演法律秘書Alice，並與Hogan（丁子朗飾）上演分手戲，演出角色楚楚可憐嘅一面。何依婷（Regina）近年機會多多，可謂備受力捧，日前拍攝新劇《新聞女郎》獲佘詩曼送贈靚湯；入行短短5年嘅何依婷更被發現換新車。

觀眾緣好過馮盈盈

翌年，何依婷簽約成合約藝人，之後仲被安排加入《學是學非》第六輯成為「是非精」之一，令其形象更入屋，觀眾緣甚至比2016年香港小姐冠軍馮盈盈更出色。兩者相較下，馮盈盈常被批評聲線吵耳、行為誇張，更有傳佢因緋聞及在外做生意而被雪藏；相反，何依婷形象正面，聽教聽話，又有傳佢已簽下超過10年親生女合約，所以受盡力捧。

何依婷2020年被提名「最受歡迎電視女角色」、「飛躍進步女藝員」以及「最佳節目主持」3大獎項，即使未有奪獎，但何依婷表示對咁多嘅「第一次」感到非常滿足。翌年，何依婷於台慶劇《十月初五的月光》擔任女主角，2021年亦憑《星空下的仁醫》游芝樺一角入圍「最佳女配角」最後5強，TVB又不時安排何依婷擔任大騷司儀，而佢亦都被讚表現淡定。最近，何依婷就夥拍佘詩曼拍劇集《新聞女郎》，飾演佘詩曼徒弟一角，戲份有返咁上下，實行火速上位。