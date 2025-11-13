何哲圖當叻哥講笑無嬲到 同余詠珊唔排除同曾志偉再合作

何哲圖以有線寬頻通訊有限公司總經理(商務及營運) 身份連同6間電子傳媒代表到電視城出席《同心‧投票‧創未來大匯演》記者會。 他表示Hoy TV屆時會派康志維表演，敖嘉年、朱智賢會做司儀。問到菊梓喬是否已經完約，何哲圖說：「係丫，同佢簽咗一年，我哋無同佢再續約。（有冇唔捨得？）我哋叫做惺惺相惜，大家互相欣賞音樂熱誠。由佢出道開始，同佢製作好多家傳互曉嘅歌，我係好滿意。我覺得對樂壇都係好事，因為可以將香港嘅音樂打入內地、亞洲市場。」

談到早前陳百祥（叻哥）稱曾志偉回無綫當高層是為了炒余詠珊，他說：「我無完全聽到，我知叻哥係唔同場合講唔同娛樂圈嘅嘢，大家當講笑就算。大家都識咗好多年，大家好多時候都會去講下笑，去玩下一定有嘅。」 至於志偉指他回TVB時，有很多人走，何哲圖說：「其實每個台都需要百花齊放，我哋都互相尊重從事呢個行業，無論我同太太、志偉又好，都係希望做好香港娛樂事業嘅一班人。一班朋友去唔同台係好恆常嘅，大家都互相尊重大家嘅製作。我和我太太都係做唔同範疇嘅嘢，大家都係想去做好自己代表嘅媒體。」

問到日後他與余詠珊會否跟志偉再合作，他說：「呢個世界係圓嘅，尤其係娛樂圈真係世界圓。我自己做咗咁耐，都有同好多以前合作嘅朋友有合作。大家都係希望香港嘅娛樂事業是一直發展落去，唔想見到佢褪色。」 至於余詠珊看到報道時有沒有生氣，他表示：「我哋唔會，我同太太各自有自己製作嘅項目，我都唔會經常去問佢做啲乜，因為我哋cover唔同範疇。絕對不會唔嬲！因為我哋都係呢個行業真係幾十年，又係唔同嘅台都做過，我連電台都做過，唔會因為呢啲事情嬲邊個，無呢啲，大家都識咁多年，講下笑一定有。」