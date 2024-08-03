何嘉莉接拍美容廣告自度造型 爆腰患影響現骨感身材

何嘉莉(Lillian)曾擔任形象顧問，她對扮靚可謂一絲不苟，最近更獲年輕醫學美容中心邀請，拍攝以mix & match為主題的宣傳短片，帶出facial treatment也可以跟時尚看齊，混合配搭，選擇最適合自己的療程，達至最佳的美容效果。

客戶得知Lillian穿搭有道，今次拍攝更專誠邀請 Lillian親自打造超型格的時代女性一面，帶出自己剛柔並濟的性格，她笑說：「因為扮靚都係女生日常，有關呢類型工作我都好樂意去做，最緊要係開心。呢間公司風格好stylish，感覺同我自己好配合，所以都想試吓。今次mix & match嘅內容係幾特別，幫自己做埋styling，拍完之後都好滿足，成件事同我好貼近。」