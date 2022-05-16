何天兒任李佳芯節目嘉賓被指愈變愈靚 即睇「進化」前後對比圖

33歲嘅何天兒（前名何傲兒、Lily Ho）自2015年離巢TVB後北上轉型KOL拓展事業，頻頻於IG拍片分享運動同美容保養方法；離巢7年後日前何天兒重返娘家TVB無綫，擔任由李佳芯（Ali）夥拍黃庭鋒主持嘅myTV SUPER Original原創清談節目《夢中．情．人》嘉賓，身材與外貌再被關注。
李佳芯解凍後工作機會不斷，新節目《夢中．情．人》以探索夢境為主題，邀請精神科醫生、心理學家、占卜師等專家分析嘉賓嘅夢境。日前請嚟方力申、陳蕊蕊、楊潮凱及何天兒等作嘉賓；李佳芯、陳蕊蕊等人釋出拍攝花絮照，當中已7年未喺TVB露面嘅何天兒備受關注，原因在於何天兒嘅輪廓、面型都比以前更尖更深邃，身材同樣貌保養得宜，被指比當年再度進化。
▼何天兒進化前過去樣貌▼
何天兒林建名爺孫戀最轟動
何天兒參加《2007年度香港小姐競選》奪「旅遊大使獎」入行，拍過《畢打自己人》、《誰家灶頭無煙火》等處境劇，不過比起戲劇作品，何天兒嘅情史更令人印象深刻。最為轟動嘅必然係與已故娛樂大亨林建名嘅爺孫戀；二人相差51年，因2014年結伴睇陳慧嫻演唱會而傳出緋聞，有指何天兒不勝輿論壓力與林建名劃清界線，令林建名喺傳媒面前灑淚，指女方唔聽自己電話。後來，何天兒戀上周子揚，林建名與何天兒改以「契爺」、「契女」身份相稱，林建名更將何天兒簽入旗下公司，不惜斥億元舉行簽約儀式。
情史多多與周子揚隔空罵戰
至於，何天兒與周子揚嘅戀情亦不歡而散，周子揚曾大爆分手原因係因為何父施壓，又指何天兒家姐何傲芝曾向佢苛索20萬元生活費，惹起一場隔空罵戰，最後何天兒與何傲芝向周子揚發律師信要求道歉；其後周子揚透過代表律師提出和解；不過佢就向傳媒表示，提出和解唔代表道歉，而係覺得大家各執一詞沒完沒了，只想盡快了結事件。