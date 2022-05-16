何天兒任李佳芯節目嘉賓被指愈變愈靚 即睇「進化」前後對比圖

33歲嘅何天兒（前名何傲兒、Lily Ho）自2015年離巢TVB後北上轉型KOL拓展事業，頻頻於IG拍片分享運動同美容保養方法；離巢7年後日前何天兒重返娘家TVB無綫，擔任由李佳芯（Ali）夥拍黃庭鋒主持嘅myTV SUPER Original原創清談節目《夢中．情．人》嘉賓，身材與外貌再被關注。

李佳芯解凍後工作機會不斷，新節目《夢中．情．人》以探索夢境為主題，邀請精神科醫生、心理學家、占卜師等專家分析嘉賓嘅夢境。日前請嚟方力申、陳蕊蕊、楊潮凱及何天兒等作嘉賓；李佳芯、陳蕊蕊等人釋出拍攝花絮照，當中已7年未喺TVB露面嘅何天兒備受關注，原因在於何天兒嘅輪廓、面型都比以前更尖更深邃，身材同樣貌保養得宜，被指比當年再度進化。

▼何天兒進化前過去樣貌▼