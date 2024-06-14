何太哭訴老公遭子女遺棄　何伯狂讚老婆好：我笑住離開世界

曾上TVB節目《東張西望》分享家事而備受關注的何伯和新何太，不時開直播大談個人感受，近日一段直播影片中，新何太淚流滿面又常以紙巾抹掉眼淚，而身旁的何生則不斷向新何太示愛，繼續公開發放閃光彈！

「個腦載屎㗎，嗰啲壞人」

影片中，何伯說：「老婆，四個月喇同你，四個月喇知唔知啊？百日有多喇！如果我老婆冇嘅，我又冇錢，做咩唔同我分手啊？唔會同我分手㗎！好人唔係咁易搵㗎！我就夠眼光，搵返我呢個老婆，對我咁好。唔好喊，老婆，我哋做嘅嘢有天地知㗎，咁就得㗎喇，行得正企得正。最衰嗰啲壞人亂咁講嘢，生安白造，講啲嘢出嚟，有啲以為真嘅，根本都全部假話嚟嘅，嗰啲食屎屙飯嘅，個腦載屎嘅，就講得出呢啲說話。話個腦載水就益咗佢，個腦載屎㗎，嗰啲壞人。」