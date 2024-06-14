何太哭訴老公遭子女遺棄　何伯狂讚老婆好：我笑住離開世界

曾上TVB節目《東張西望》分享家事而備受關注的何伯和新何太，不時開直播大談個人感受，近日一段直播影片中，新何太淚流滿面又常以紙巾抹掉眼淚，而身旁的何生則不斷向新何太示愛，繼續公開發放閃光彈！
「個腦載屎㗎，嗰啲壞人」
影片中，何伯說：「老婆，四個月喇同你，四個月喇知唔知啊？百日有多喇！如果我老婆冇嘅，我又冇錢，做咩唔同我分手啊？唔會同我分手㗎！好人唔係咁易搵㗎！我就夠眼光，搵返我呢個老婆，對我咁好。唔好喊，老婆，我哋做嘅嘢有天地知㗎，咁就得㗎喇，行得正企得正。最衰嗰啲壞人亂咁講嘢，生安白造，講啲嘢出嚟，有啲以為真嘅，根本都全部假話嚟嘅，嗰啲食屎屙飯嘅，個腦載屎嘅，就講得出呢啲說話。話個腦載水就益咗佢，個腦載屎㗎，嗰啲壞人。」
「我點都唔會分開㗎喇」
新何太一邊落淚一邊道：「後尾呢，食咗佢老豆，啲仔女食咗好多好多次，都冇睬佢......好大件事㗎喇！」何伯表示：「𠵱家都冇一個聯絡我㗎......」新何太指：「遺棄咗佢哋呢個老豆！」何伯怒謂：「當我死咗㗎喇佢哋。」新何太補充：「冇咗佢唔得㗎。一定要照顧返佢㗎。」
何伯感謝新何太：「好多謝老婆你啊！冇你照顧我真係今日見我唔到㗎喇。我𠵱家個心好甜，我老婆對我好好嘅，我點都唔會分開㗎喇。我行到最後一步，我老婆對我咁好，我笑住走㗎，離開世界，到時我真係笑笑口走。我唔會畀老婆咩㗎，真係鍾意佢。」眼見新何太不斷抹眼淚，何伯忍不住說：「唔好捽咁勁，捽得勁眼痛㗎。」新何太解釋：「我喊係因為啲仔女咁樣對阿何生，我喊並唔係因為我做咗虧心事......」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈