何太在大陸未離婚兼虛報年齡？翁靜晶攬住河馬公仔爆大鑊

《東張西望》報道過的何伯夫婦，時至今日仍然是新聞人物，何伯夫婦熱愛直播，試過在鏡頭前錫錫，又會互罵，早前更捲入捐錢風波，近乎鑊鑊新鮮鑊鑊甘。何太曾因為公開過批評翁靜晶，於是換來對方關注，昨日翁靜晶直播表示要幫「何志華尋妻」，期間更多次拿起兩款河馬公仔做直播，令網民認為她在直播中提及的人便是何太。

何太犯重婚罪？ 翁靜晶在直播表示何志華的太太是1980年6月出世，住在陽江市陽西縣，但太太於2018年用雙程證往返香港達5次。她說︰「2018年華嫂攞住雙程證多次往返香港，兩公婆關係唔差，直至2019年華哥開始覺得佢古怪，雖然華嫂生唔到bb，但冇影響夫妻感情。佢話老婆連內地居住戶口都轉埋，唔喺陽西，去咗湛江寸金路，話佢搬咗地址唔出聲。」 她又提到女方想生育，去年亦曾到湛江看醫生，並稱女方於19年湛江賭博，被行政拘留。翁靜晶其後提到何志華表示未跟太太離婚，在法律上二人仍是夫妻，她說︰「根據華哥講，喺檔案上面仲係夫妻關係，舊年睇醫生仲係用緊大陸身份證，你個戶口唔係應該取消咩？你如果真喺香港結咗婚，你大陸個戶口唔係應該要取消嘅咩，你香港點樣結婚，你結咗一次定兩次呀！」

多次問「華嫂」婚姻狀況 她又對住鏡頭向「華嫂」作呼籲︰「人哋話你個仔好大10幾歲，係咪你個仔嚟呢，我覺得唔係好似喎，華嫂好想搵你啦！你唔使搵我，你搵返華哥啦！華哥攞咗個暫住證，早輪喺福田打工，佢去福田做嘢，都係想養家，等你有安好嘅生活。」她再提出質疑說道︰「如果你哋未離婚，有婚姻關係，不過我就有啲奇怪，點解你喺香港結咗婚，咁你大陸個老公點呀？係咪未離婚定係離咗婚，點解大陸冇記錄嘅，仲話你係華嫂。」