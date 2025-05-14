何太宣布離婚後繼續拖手行街　何伯攤喺街被指碰瓷　網民笑︰真係七街瞓

何伯何太因為上節目《東張西望》申訴何伯細女喺銀行提取450萬元積蓄，迅速成為網路紅人，但就遭到網民追擊。其後二人自行轉型做網紅，由分享甜蜜事到開始吵架，都成為焦點。唔覺唔覺何氏伉儷「出道」一年，但早前小紅書就流傳何太宣布即將與何伯離婚，片中何太話「我同我老公即將要離婚喇！呢個台（直播帳號）都係佢（何伯）收錢，我只係有義務，有責任……咁樣去幫助佢，以後每一蚊都係入落我老公戶口，我又係……當係白做嘅！」。

網民野生捕獲何伯何太拖手行街

正當網民食緊花生等睇何氏係咪堅離婚之際，尋晚有多位網民喺社交平台post相，聲稱喺荃灣野生捕獲何伯何太拖手行街，而且幾張由唔同人post嘅相當中，何伯何太都係同一裝束。

同時有另一段片段流傳，當中見到同前述何伯造型相似嘅男子攤喺街頭，一把同何太聲線甚為相似嘅女人聲大叫「喂！」。有目擊者留言話「見到佢地同路人鬧交，跟住何伯就表演即場瞓低」，而前幾日（之前好多次）何伯何太都試過同其他路人有爭執，咁就變得不意外了。