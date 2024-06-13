何太日前稱唔稀罕450萬 今孖何伯喊爆講錢

《東張西望》的何伯不滿細女轉走其450萬元積蓄，他再娶的何太更被網民認定是騙子。事件曝光之後，何太成為網絡紅人，不時在抖音平台跟fans傾偈。早前何太跟fans說不稀罕何伯的450萬元，更揚言對方死後，會燒真錢或捐出去。不過，今日(13日)何伯夫婦突開直播，何太聲淚俱下再指控何伯幾名仔女。

自覺有眼光娶何太

何太在直播表示以為何伯細女的行為是防騙，但經過一段時間，她認為事情不是這樣簡單。之後何太突然情緒激動指責何伯的子女行為，此時何伯在旁安慰她說︰「同你四個月喇，百日有多。我依家又無錢，做乜唔同我分手啊？好人唔係咁易搵㗎，我就夠眼光，搵到呢個老婆，對我咁好！唔好喊喇，老婆，我哋做嘅嘢有天地知，行得正企得正。」

何太爆哭鬧何伯子女

何太雙眼及鼻子通紅，之後哽咽提起何伯子女拿走好多錢都不理何伯，再次表現激動指責他們，何伯在旁再度安慰何太，並謂︰「我依家個心好甜，我老婆對我好好嘅，點都唔會分開。我老婆對我咁好，我真係笑住走！」