何太日前稱唔稀罕450萬 今孖何伯喊爆講錢

《東張西望》的何伯不滿細女轉走其450萬元積蓄，他再娶的何太更被網民認定是騙子。事件曝光之後，何太成為網絡紅人，不時在抖音平台跟fans傾偈。早前何太跟fans說不稀罕何伯的450萬元，更揚言對方死後，會燒真錢或捐出去。不過，今日(13日)何伯夫婦突開直播，何太聲淚俱下再指控何伯幾名仔女。
自覺有眼光娶何太
何太在直播表示以為何伯細女的行為是防騙，但經過一段時間，她認為事情不是這樣簡單。之後何太突然情緒激動指責何伯的子女行為，此時何伯在旁安慰她說︰「同你四個月喇，百日有多。我依家又無錢，做乜唔同我分手啊？好人唔係咁易搵㗎，我就夠眼光，搵到呢個老婆，對我咁好！唔好喊喇，老婆，我哋做嘅嘢有天地知，行得正企得正。」
何太爆哭鬧何伯子女
何太雙眼及鼻子通紅，之後哽咽提起何伯子女拿走好多錢都不理何伯，再次表現激動指責他們，何伯在旁再度安慰何太，並謂︰「我依家個心好甜，我老婆對我好好嘅，點都唔會分開。我老婆對我咁好，我真係笑住走！」
何太︰最驚人同情我！
何太邊哭邊說會照顧何伯，稱自己哭並不是做了虧心事，而是替何伯的遭遇感到難過，更謂如果自己是騙子，全世界的人也是騙子。對於有網民指她假喊，何太說︰「我最驚人同情我！」何伯就「反駁隊」上身，不停駁斥網民的留言。
何伯又多次點名細女，鬧她拿走了450萬，揚言「死都死返嚟！我條命唔要都要拎返嚟！」何伯強調450萬是自己，自己現時沒錢買東西。何太稱那些錢都是何伯的身家，何伯一直都是靠利息過活。此時，何伯繼續語帶激動表示何太與前夫的兒子比親生仔更好，更謂「我第日死都唔會喺香港死，喺國內死，我啲骨灰唔運返香港，撒喺國內公園算數。」
鬧埋銀行
當何太提到何伯的存款時，收起激動的情緒說︰「其實呢……睇下啦，到今個月28號就係筆定期到期日，睇下佢回會唔會回心轉意俾返佢老竇，佢唔俾真係打官司……銀行想逼死呢個老人家！」何太在直播亦透露已申請法援，表示大約3個月後可以打官司，她又呼籲何伯子女歸還450萬，「筆錢俾返老竇，大家做返一家人。」