何太被指偷食人夫仲挑釁大婆 直播同何伯講：你信可以離婚㗎！

何伯與新何太自從上TVB節目《東張西望》自爆家事後，隨即成為全城焦點。新何太最近被爆於去年11月在其鄉下陽江當第三者，更被正印大爆收到新何太的短訊且自稱懷孕。

有疑似該名正印的朋友向網台《無糧軍師》爆料指：「因為我是當事人，沒有人比我更清楚她這賤人…因為她去年在陽江呆了幾個月，可能回香港才勾到何伯的，因為她之前嫁去香港了，所以身分證也是換了香港的。」

一晚帶一個男人到店示威

她大爆新何太發短訊聯絡她：「是她主動找我的，還叫我接受她，我怎麼可能接受她，對吧！」她又稱：「她（新何太）當時也是說她有了我老公BB的。」不過，正印未有相信新何太的說話，並認為：「沒有，屁都沒一個。」

新何太被指內心不忿，於是每晚帶不同男士出現於該名陽江人夫開設的食檔，以此向他示威。正印指自己的丈夫未有理會新何太：「她來我店對面吃東西，一晚一個男的。當時我老公不理她之後，她還報警。」