何太被指偷食人夫仲挑釁大婆 直播同何伯講：你信可以離婚㗎！

何伯與新何太自從上TVB節目《東張西望》自爆家事後，隨即成為全城焦點。新何太最近被爆於去年11月在其鄉下陽江當第三者，更被正印大爆收到新何太的短訊且自稱懷孕。
有疑似該名正印的朋友向網台《無糧軍師》爆料指：「因為我是當事人，沒有人比我更清楚她這賤人…因為她去年在陽江呆了幾個月，可能回香港才勾到何伯的，因為她之前嫁去香港了，所以身分證也是換了香港的。」
一晚帶一個男人到店示威
她大爆新何太發短訊聯絡她：「是她主動找我的，還叫我接受她，我怎麼可能接受她，對吧！」她又稱：「她（新何太）當時也是說她有了我老公BB的。」不過，正印未有相信新何太的說話，並認為：「沒有，屁都沒一個。」
新何太被指內心不忿，於是每晚帶不同男士出現於該名陽江人夫開設的食檔，以此向他示威。正印指自己的丈夫未有理會新何太：「她來我店對面吃東西，一晚一個男的。當時我老公不理她之後，她還報警。」
咪啲人抹黑我囉！
好勝心強的新何太向陽江人夫展示情敵照片，並謂：「這個就是我的新男朋友，89年，比你都還年輕，都想我嫁給他。」不過陽江人夫只是淡然地回應：「你的事沒需要對我說。」正印面對新何太每晚挑機，除了大罵她外，亦試過一拳打到棉花上，令新何太敗走且不敢再出現。
新何太於直播上回應被指去年當第三者一事：「咪啲人抹黑我囉！唔使理佢哋講嘅嘢。老公，你睇到有咩感想？如果你信，可以選擇同我離婚㗎！咁我唔需要陪你捱到攞返筆錢為止咁辛苦。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈