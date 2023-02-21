何家勁內地發展健康食品生意被指身家過憶 63歲保養得宜自爆有女兒

63歲何家勁當年憑劇集《包青天》展昭一角爆紅，更被譽為「最靚仔的展昭」。不過，何家勁近年已淡出娛樂圈轉戰到內地從商，投資3千萬與朋友開設健康食品生意「勁家莊」，為方便打理生意更加長居內地，仍不時於社交平台分享生活。去年何家勁分享喺戶外整串燒嘅短片，就被指與謝霆鋒撞樣；早前佢亦PO出農曆新年「勁家莊」開工儀式，大派利是予員工。從照片中看到，何家勁身穿紅色上衣，戴著玫紅色框太陽眼鏡，不但精神奕奕，皮膚及身材等方面狀態極佳，絲毫未見老態。

何家勁曾一年簽150小時工作

何家勁嘅生意早已上咗軌道，有指佢擁有過億身家；但其實何家勁於娛樂圈發展期間人工甚低，佢曾表示自己當年係一年簽150小時工作，每一套劇集即使拍一兩個鏡頭，都會計1小時，至於150小時之後嘅就會另外補償，唔係嘅話就每個月幾錢就係拿幾錢：「當演員這個錢真的一把眼淚一把鼻涕啊。」