何家勁內地發展健康食品生意被指身家過憶 63歲保養得宜自爆有女兒

63歲何家勁當年憑劇集《包青天》展昭一角爆紅，更被譽為「最靚仔的展昭」。不過，何家勁近年已淡出娛樂圈轉戰到內地從商，投資3千萬與朋友開設健康食品生意「勁家莊」，為方便打理生意更加長居內地，仍不時於社交平台分享生活。去年何家勁分享喺戶外整串燒嘅短片，就被指與謝霆鋒撞樣；早前佢亦PO出農曆新年「勁家莊」開工儀式，大派利是予員工。從照片中看到，何家勁身穿紅色上衣，戴著玫紅色框太陽眼鏡，不但精神奕奕，皮膚及身材等方面狀態極佳，絲毫未見老態。
何家勁曾一年簽150小時工作
何家勁嘅生意早已上咗軌道，有指佢擁有過億身家；但其實何家勁於娛樂圈發展期間人工甚低，佢曾表示自己當年係一年簽150小時工作，每一套劇集即使拍一兩個鏡頭，都會計1小時，至於150小時之後嘅就會另外補償，唔係嘅話就每個月幾錢就係拿幾錢：「當演員這個錢真的一把眼淚一把鼻涕啊。」
除咗身家，何家勁嘅感情生活亦成關注，網民久唔久就留言催婚。2021年，何家勁被網民問及：「為什麼還不成家」，何家勁突自爆：「女兒都比你大了」，惹大批網民追問，但何家勁就未有回覆。翌年何家勁分享與兩名小妹妹游水嘅照片，其中一個身穿紫色泳衣嘅妹妹與何家勁超級似樣，網民因而猜測會唔會就係何家勁女兒。同年，何家勁又曾大曬一幅爸爸為女兒擔遮擋雨嘅畫作，圖中寫上「寶貝，生日快樂！」；又於帖文寫道：「快樂成長！開心就好！生日快樂！萬事有我！」，不過何家勁就從未回覆過有關網民對女兒嘅提問。
何家勁
何家勁微博
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